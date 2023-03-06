先有人才有人才，但人手不足卻成公營醫療長期未解的「死結」，新冠疫情更將問題激化並推向臨界點，如不及時應對，恐會造成重大的連鎖效應，影響整體醫療服務質素和疫後復常進度。由於培訓醫護人才需時，挽留本地人才、招攬境外人才，便成為「一個都要搶」的當前急務，醫管局下月組團赴英「搶人才」，開了一個好勢頭，但「搶人」先要懂留人，更要懂用人，當局準備好了嗎？

據統計，本港2020年每1,000人口約有兩名註冊醫生，低於經濟合作與發展組織（OECD）成員平均約3.5名水平；護士則是每1,000人口有8.2名，亦較OECD平均水平9.2名少約一名。至於人手流失方面，截至去年10月，醫生流失率為8.1%，護士流失率更達10.7%。而自2016年起接連推出的兩個公立醫院10年發展計劃，將可合共增加病床約1.5萬張，但是人手跟得上嗎？在「醫護缺、病床空」的現實規限下，若人才不足的死結不解，任何新醫院、新病床、新服務都屬多餘。

醫療人手不足是全球共同面對的問題，3年新冠疫情進一步凸顯香港醫療系統不足，醫療服務遠超負荷並瀕臨「逼爆」，在當前疫後復常的關鍵時刻，政府必須從改革醫療體系、增加醫護人手和完善管理文化等3個方面去作出轉型完善，以便充實人才庫，鞏固人才鏈和完善人才策略；但遠水難救近火，最即時最實效的做法是求助外援，增聘海外醫生，並放寬海外醫生執業試要求，提升海外醫護人才在本港醫療系統中的角色和作用。

醫管局下月將派人員到海外「搶人才」，先到最多香港留學生就讀的英國醫學院，希望短期內招到100名在海外醫生來港服務，政府將給予房屋或其他支援。隨着不斷擴建和興建新醫院，即使增加培訓學生的名額，仍難以解決中、短期需求；引入海外醫生是多贏方案，既可紓緩前線醫生的工作壓力，亦可配合不同醫療政策的新措施。

須指出，作為「一國兩制」下的國際化大都會，香港應以超越性的開闊視野，在人本精神的基礎上，嚴守技術關和專業關，既不再集中於個別培訓地區或學院，更不應先入為主或基於同業利益而排斥內地醫生，以便開放性地吸納更多非本地的醫療人才。同時，在這個過程中要積極安撫業界情緒，也要確保來港醫生的資歷水平跟現行要求相符，以免拖低整體醫療服務質素。

人才是一個地區發展最寶貴的資源，培養人才，留住人才，善用人才，才是人力政策的正道。畢竟若人手不足長期持續，將嚴重影響大部分居民甚至病人的生命健康，期望政府能夠從宏觀角度去檢視公私營醫療系統的分工、公營醫療服務質素、醫護人員工作量和工作士氣，從量到質避免醫療系統陷入惡性循環。