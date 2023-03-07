正論：老司機形同炸彈　運輸署毫無作為

港島日前發生「炮彈飛的」嚴重交通意外，導致4人受傷，當中兩人危殆。事件再次揭露高齡職業司機體力不繼，埋下駕駛安全隱患。目前本港僅規定年滿70歲的駕駛者，至少每3年做一次體檢，但做甚麼檢查、怎樣才算合格並無準則。運輸署長期無知無覺，不監不管，絕對是製造「馬路炸彈」的罪魁禍首。

今次意外的肇事的士司機已屆84歲高齡，按理早應退休，惟一把年紀仍要為口奔馳，細思固然令人心酸，但同情歸同情，駕駛絕非兒戲，皆因乘客安全以至其他道路使用者的性命全繫於司機手中。今次事件造成多名途人受傷，他們並非不遵守交通規則，而是正在過馬路而已，竟然飛來橫禍，職業司機年齡是否應設上限、年老司機有甚麼體檢要求等等，已到了不得不立法規管的迫切程度。

可以看見，同類事故不絕如縷，僅今年首3個月已有至少7宗交通意外涉及70歲以上的士司機。包括1月4日，黃大仙一部的士失控猛撼泊在路邊的貨櫃車，77歲的士司機被捕；1月8日，72歲姓何的士司機，駕駛至九龍灣撞倒52歲女子，女子送院後不治；1月12日，87歲姓梁老翁駕駛的士在中環失控撞壆翻側；1月20日，同一名87歲姓梁老翁駕駛的士，再於灣仔一帶撞倒兩輛私家車及6輛電單車，期間竟無察覺。至於2月及3月同類意外一樣頻生，證明高齡的士司機已形同馬路炸彈。

這樣說並非年齡歧視，而是駕駛必須高度集中精神，遇事更考反應，雖然部分長者身壯力健，但有些長者難免體能甚至認知衰退，根本不宜駕駛，奈何運輸署在這方面的監管長期交白卷。例如日本規定，司機年滿70歲必須報讀駕駛再培訓課程，並通過視力、認知能力測試等方可駕駛；香港則只要求年滿70歲駕駛者至少每3年做一次體檢，檢查甚麼並沒有規定。

運輸署署長羅淑佩僅表示，當局去年中已成立專家小組，檢討駕駛執照持有人的體格證明機制，但事實卻是，有關機制拖到現在仍是只聞樓梯響。正因為運輸署一貫漫不經心，放任自流，從來沒有正視問題，才會導致這麼多無辜市民受傷甚至送命。官不殺伯仁，伯仁因官而死，又一鐵證。

無可否認，目前職業司機老化嚴重，與年輕人不願揸的士、導致青黃不接脫不了關係。的士車行車主協會甚至認為，若為司機年齡設限但無其他配套，只會令市民無的士搭。問題是，人手不足絕對不能凌駕人命之上，駕駛安全怎麼強調都不過分，的士業界有必要從根本上徹底改革。港府有責任立法規定對老年司機的體檢要求，釐定合格標準，的士業界更須全面提升服務質素和待遇，促進行業新陳代謝。

面對Uber的競爭，的士業界只知大聲抗議，卻從來沒有認真反思整個行業的服務質素愈來愈低下，更沒有重視司機駕駛安全問題，一味抬出「冇新人入行」為拒絕檢討的藉口，最終只會導致整個行業萎縮，損人害己。