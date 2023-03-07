世界視線：美國外交蠢動　還是無功而退

近月美國外交出訪非洲、中亞，目的是與中國、俄羅斯競爭，爭取發展中國家支持它的烏克蘭和反中反俄政策，也企圖在中亞與非洲的區域裏重建關係，扭轉近年美國在國際上的退縮，但在中東、東亞，美國已難以有新的發展。在中東它正在被中俄邊緣化，後者只有日本、南韓、澳洲，連菲律賓亦未必投靠，可是在非洲與中亞的外交活動，也似是無功而退，關鍵是美國財力不足，無力用經援爭取各國的信任與支持。

一是美國財赤和國債愈來愈嚴重；二是烏戰消耗美國財力巨大，數以百億計的美元投入，卻像無底深潭。美國拉歐盟參與資助也沒有多大實效，美國能拿出來的經援少之又少，如給中亞5國的援助只是5億美元，也分幾年，大部分是，經費與各國當前經濟社會急需的投資不相干。就如在非洲，美國的投資也集中少數幾個國家，均是軍事支出，與美國在當地軍事基地相關，不過是美國軍事基地的附帶支出，與當地社會民生、經濟發展也大多無關。這些國家從美國得不到實質好處，它們也怎會跟隨美國，背棄對它們本地發展有幫助的中國與俄羅斯呢？

美國在各國提出的是民主、自由、人權，和放任美國和西方支持的非政府組織和美式公民社會，但在這些國家裏仍可看到美國策動的顏色革命痕迹。如中亞的吉爾吉斯斯坦便有兩次顏色革命。哈薩克斯坦2022年1月的動亂，也有賴俄羅斯出兵鎮壓。烏茲別克斯坦這一年也出現內部騷亂。在阿富汗，美國敗退之後，中亞5國都不可能相信美國鼓吹的民主人權自由和主權與國土完整原則。烏克蘭給它們的教訓是俄國可怕，但美國不可靠。它們都不願讓美國將之變成烏克蘭，主因是它們國內有不少俄裔。

中國提供的是市場、資金與技術，尤其是一帶一路倡議與中歐、中亞火車貨運，但中亞也不可能捨俄羅斯而就中國。即使哈薩克斯坦與烏茲別克斯坦有石油與天然氣，可這一兩年兩國發展迅速，國內能源供應不足，電力出現短缺，不得不與俄羅斯合作，依靠俄的天然氣供應。吉爾吉斯斯坦與塔吉克斯坦經濟更依靠俄羅斯，即使土庫曼斯坦亦要與俄保持良好關係。俄羅斯在中亞勢力仍然不是美國所可動搖。中俄更趨於合作。

研究所所長 陳文鴻