功夫茶：能源發展再蹉跎　點樣達致碳中和

保護環境，人人有責！連小朋友都識，受污染等因素影響，臭氧層穿咗個窿，地球危在旦夕；假如唔採取措施補救，就算唔打第三次世界大戰，人類遲早會自取滅亡！想要拯救地球，各國就要降低碳排放；身為國際社會一分子，港府都宣稱爭取喺2035年前將碳排放總量，從2005年水平減半，去到2050年前仲要達致「碳中和」，即係二氧化碳同溫室氣體排放總量能夠正負相抵。目標好理想，之不過熟悉港府嘅港人都知，呢啲口號式嘅目標，往往都係得個「講」字！

達致碳中和嘅方法，不外乎兩種，分別係碳補償，例如可以植樹造林，吸收多啲二氧化碳；又或者使用低碳或零碳排嘅技術，以減少排放溫室氣體。對於其他國家而言，大規模植樹造林係可選方法之一，但對本港而言，似乎唔太可行，咁自然要將目標放喺發展低碳或零碳排嘅技術之上啦！其中一項關鍵，就係發展新能源同埋再生能源啦！

講到發展新能源同再生能源，大家首先諗到嘅，可能係「貴」字，聯想到要起再生能源發電廠咁。事實上，發展新能源同再生能源，真係貴有貴做，平有平做，例如推動發展新能源汽車，咪現實好多！港府都有講㗎，之但係政策、目標、落實等細節都未有，進度嚴重落後；雖則新能源汽車有個「新」字，但其實世界各地都推動多年，甚至僅僅一河之隔嘅內地，新能源汽車嘅發展都相當成熟，港府又唔係從零開始，好多嘢都係「搬字過紙」咁簡單，究竟仲研究緊啲咩呢？

呢嗱！有議員尋日就到咗內地參觀新能源公共交通，了解電動巴士同埋氫能巴士嘅最新發展及運作情況。議員提到，香港近年雖然多咗電動私家車，但電動公交發展一直都停留喺研究同測試狀態，未有全面落實；反觀內地新能源運輸發展迅速，多個城市已經使用緊氫能公交，認為香港需要喺新能源運輸方面急起直追喎！議員所言未有直接點破，已經相當畀面港府！諗真啲，所謂「多咗電動私家車」，不過係車主個人選擇，與政府冇咩關係，但電動公交發展一直未全面落實，就真係關政府事；換言之，港府查實乜都冇做，反而市民一早起步！

怕港府唔識點做，有議員直頭「畫公仔畫出腸」，畀埋建議教港府，話如果想推廣使用新能源汽車，一定要有經濟誘因，例如提供更多優惠政策，但靠經濟誘因都並唔足夠，仲要有完善配套，提高居民電動汽車充電便利度等。議員其實講得啱㗎，新能源汽車就算有百般好，想話搵地方充電都搵唔到，又有咩人願意揀呢？港府既然都提出目標，係咪應該坐言起行呢？啲目標、計劃、政策永遠停留喺紙上，世界末日都未達致碳中和啦！