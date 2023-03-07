產評：華經濟升級加快　人幣出海上新階

正當歐美經濟仍備受通脹高企問題困擾，中國經濟以理想進度持續復甦，為穩定全球經濟增長注入動力。如今中國經濟須處理的，不單只是新冠疫後重建工作，還有應對中美脫鈎下重塑產業供應鏈的任務。幸而這幾年，中國已率先出手去槓桿、強監管，並穩控物價，謹慎化解內房及地方債務危機，至今內部形勢穩定，有利發展內需市場，且各項改革更有助提升經濟質量，變相改善中國資產在外資眼中的吸引力，支持人民幣國際化走上新階！

自2020年11月，中國突煞停螞蟻集團中港兩地上市，之後對金融科企的跨行業發展亂象予以整頓，糾正科企自恃資本優勢施以跨行業的壟斷行為，並加強對各項新興產業包括遊戲、補教等行業監管。同時，在疫情高峰，經濟停擺期間，當局着力梳理基本物資供應，穩控物價，故美國大施緊縮貨幣政策在全球收水之際，中國通脹仍能穩控在相對低的水平，有力保障民生經濟。

雖然內房與地方債務問題仍有待化解，但在去年經濟低潮期間，算是成功避免引爆這兩個計時炸彈。如今樓市泡沫受控，地方政府財政壓力亦有序疏導。妥善處理好債務問題下，去年美元獨強，人民幣匯率雖曾波動，但總體風險可控，表現更勝歐元和英鎊等傳統貨幣。

事實上，經歷這幾年磨練，人民幣在國際的認受度提升。畢竟中國是全球最大貿易與消費國，在去美元化下，雙邊貿易更多傾向選擇本幣交易，以減低受美元匯率影響。例如中國以人民幣採購石油、礦產、糧食等，而海外貿易夥伴利用人民幣購買中國的商品及基建服務等。此外，人民幣債券市場規模日漸增長，且更多外資嘗試適度押注估值低迷的人民幣資產，包括A股，都有利人民幣國際化。

按目前環球金融形勢，今年市場資金聚焦中國資本市場的可能性甚高，皆因經濟重啟為估值帶來支持，配合金融市場改革開放釋放發展潛力，為對西方資產愈感不安的資金提供出路。無可否認，中國資本帳尚未完全開放，國際化是漫長道路，美國作為主要國際儲備貨幣的地位不可能在短期內崩塌，惟美元在國際儲備貨幣佔比趨跌也是事實。隨着人民幣在交易結算、投資、儲備和計價等貨幣功能上持續提升，國際化步伐有望提速推進。

如今世界說不上是太平盛世，俄烏戰爭沒完沒了，中美博弈愈演愈烈，得提防美國在亞太區進行挑釁行為，甚至引發實戰衝突，使資金再一面倒流向美元避險。只是美國經濟爛透，這把戲只會加速去美元化。近季各大央行頻增持沒有利息回報的黃金，也說明實況。

世界風平浪靜，誠然是最有利中國經濟發展和推進人民幣國際化；世界愈亂，則有利美國鞏固美元霸權。惟經歷過3年疫情，中國變相已來了一次實戰的「預演」，有備無患。中美能落實競合原則以經濟為先謀發展，固然是好事；一旦翻枱，中國得在保護國家利益的大前提下，堅持走內、外雙循環戰略，對走中國特色自主創新道路保持信心與定力，化危為機。