中國反制美國，香港便難免被美國針對。但是，中國不反制，美國不會針對香港嗎？美國會否針對香港，決定於兩個因素。

一是美國想怎樣對付中國。香港作為中國最大的國際金融中心，是中國與國際金融連接的主要管道。香港與內地的政府管理的金融體系有着緊密聯繫，打擊香港當可打擊中國，且可通過香港入侵中國內地的金融體系。香港之於中國是實質的利害關係，更勝於台灣。台灣之於中國內地更主要是主權政治和防務安全，兩岸的連接有限。此所以圍堵台灣來推動統一，損的是台灣經濟，不涉及內地。依此，美國即使在2019年的顏色革命失敗，仍不會對香港放手，攻港的打擊效果大於攻台。美國戰略精明的話，相信是會用台獨攻台灣，但重心還是攻香港，以香港來顛覆內地。金融突擊的作用和不可防範性質更勝武力衝突，或政治爭執。美國攻港是首要。只要美國要對付中國，便必然從香港着手，不管香港怎樣取態。

二是中國怎樣應對。美國不可能無視中國的反制，不會沒有顧忌。至少在當前，美國還未到可與中國決戰的階段。現在情形相近於美國對付俄羅斯的2014年部署。在這個準備階段，中國若能強硬，步步反制，美國不可能不有所退讓。在中國以攻為守底下，中美便會有眾多爭執與妥協的機會。中國要保衞香港，便要對任何美國攻擊或試探都迎頭痛擊，拒於國門之外。中國不視香港為國外，而視之為中國最關鍵的對外陣地，不容任何惡意侵犯，用國家的資源全力維護香港。特區政府應努力輔助中央的舉措，避免重蹈黑暴時期的失誤。

香港亦要認真建設，一是國家安全的防衞，關鍵的是金融安全，和文化媒體的國民教育，屬制度與民心的重建。二是推動香港經濟增長，以保社會民生，禁制外力顛覆，也可在國內外作出示範。經濟增長與發展本身便是政治，與國家安全同屬最重要的政治。

無論中國怎樣妥協，香港怎樣謹慎和退避，美國都會伺機打擊。最有效的應對方法是步步反制，反過來要迫壓美國，美國才會感到威脅，才會退縮，才會無法從容地在香港部署，也容易出錯，有利國家與香港加強建設香港的防衞體制，以準備應付美國最終的與華決戰，甚且打消其與華決戰的能力與決心。