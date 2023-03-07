美國「警告」中國不得武器援俄，否則後果嚴重，最近被「熱炒」，對此中方一再否認。美國的蠻橫霸道，一貫是「只許州官放火，不許百姓點燈」，只許它向烏克蘭提供大量軍火，不許中國向俄羅斯提供「致命武器」。甚麼是山姆大叔口中的「致命武器」？是由它任意亂講的，一把刺刀、一支步槍、一枚手雷都可以是美國口中的「致命武器」，只是這些「致命武器」怎麼能和美國向烏克蘭提供的導彈、坦克、裝甲車、火炮，和正在醞釀提供的先進戰機、轟炸機相提並論？

然而，美國在提供這些大殺傷力進攻型武器時，從來不說這是「致命武器」，只是含糊說成「軍事援助」，美國人打宣傳戰、輿論戰、妖魔化他者確乎有一套！不過對美而言，今次不算「最邪乎」的，最邪乎的是在它打伊拉克時，把一袋洗衣粉說成大殺傷力武器，從而對伊拉克發動大規模入侵戰爭，推翻伊拉克政權。然而，世人健忘，沒有追究美國人把洗衣粉編造成大殺傷力武器的來龍去脈，任由這個神奇的故事編過就算，講完就算。

今次美國人又編故事！美媒近日「披露」華盛頓先從俄羅斯官員得到情報，指北京考慮向莫斯科提供致命武器。知情美國官員透露，從俄羅斯官員那裏獲得上述情報後，美方花數周時間用其他情報來源核實消息，盟友也提供額外情報。美媒又稱，多項情報顯示中國考慮向俄羅斯提供包括彈藥和火箭炮等致命武器。

美國人是最善於編造虛假故事、造謠生事、抹黑他人的慣犯，世人清楚他要找藉口達到某種罪惡目的，大家就不必在意這些虛假故事是怎麼編的，不必在意幾分真、幾分假，不必在意聲稱的消息來源，只須把它當成垃圾，更不必受其干擾和影響。中國是否武器援俄，只須根據中國國家利益的需要，根據中俄戰略合作關係的需要，根據形勢發展的需要，美國弄出一堆垃圾干擾和威脅中國，只能枉費心機！