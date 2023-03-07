「我們不需要一個沒有俄羅斯的世界」，這是俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫的最新表態。他在當地報章撰文指出，西方國家帶着勝利者的傲慢和優越感，只想如何滿足一己私利，並通過各種手段將俄羅斯推向深淵，試圖徹底消滅自己的長期競爭對手，不過，俄方絕不允許這種情況發生。

早在多年前，俄羅斯總統普京就曾說過類似的話：「俄羅斯都沒有了，還要這個世界幹甚麼？」今次梅德韋傑夫重複這句話，無非想再次警告西方國家，不要以為他們可以像肢解蘇聯那樣肢解俄羅斯，若將俄羅斯逼得無路可走，全世界將一起毀滅。這是虛言恫嚇嗎？戰鬥民族向來吃軟不吃硬，老美千萬不要誤判形勢。

俄羅斯繼宣布暫停履行《新削減戰略武器條約》後，據說正計劃在委內瑞拉部署戰略轟炸機，如果此事成真，無疑將是美國的噩夢。美國一直把南美視為自家後院，當年古巴導彈危機令其惶惶不可終日，現在俄羅斯直接將戰略轟炸機放在委內瑞拉，豈不是更可怕？歷來所有戰爭都是在其他國家和地區發生，美國本土從沒有受到戰火波及，但今後恐怕難以安枕。一個民用流浪氣球尚且令他們杯弓蛇影，何況是攜帶核彈頭的戰略轟炸機。

不少人嘲笑俄軍在烏克蘭戰場表現差勁，苦戰一年多依然無法徹底擊敗對手。其實這不是兩國之間的戰爭，而是俄羅斯以一國之力對抗美國為首的數十個國家，依然不落下風，試問哪個國家可以做到？若是一對一，烏克蘭早就不存在了。戲子總統澤連斯基在西方吹捧之下飄飄然，不斷口出狂言，甚麼春季大反攻、收復克里米亞、「2023年是勝利的一年」等等，吹得天花亂墜，不知其底氣究竟從何而來。若是為了鼓舞人心，激勵士氣，適當吹吹牛是可以理解的，但若是忘乎所以吹破牛皮，只能貽笑天下。

韓非子說：「恃交援而簡近鄰，怙強大之救而侮所迫之國者，可亡也。」意思是說，倚仗別國外交援助而輕慢鄰國，倚仗強國救援而輕侮鄰國，國家可能滅亡。這不正是烏克蘭的寫照嗎？美西方援助是一時的，強鄰的存在則是永遠的，烏克蘭充當反俄打手，從一開始就注定了結局。世界也許不能沒有俄羅斯，但有沒有烏克蘭分別並不大，對美國而言它只是一枚棋子，棋子就是用來拋棄的。