國民黨前立委蔡正元早前在臉書轉發美國華府廣播節目主持人在Twitter的發文，爆料美方有「毀台計劃」，震動台灣朝野。蔡英文政府連忙否認，指為「不實報道」。事件在寶島熱炒了一陣子，如今正逐漸冷卻，但美國毀台有迹可尋，絕非無中生有。

美國陸軍戰爭學院的學術期刊去年便刊出，一旦解放軍攻台，台灣方面須採取「焦土」戰略，以摧毀台積電相關生產設備為籌碼，打消中國大陸統一念頭。其後又有書籍《否定戰略》提出更聳人聽聞的說法，宣稱要挑起台海發生戰爭，以犧牲台灣民眾的性命來遏制中國大陸崛起。在美國政客眼中，台灣從來只是一枚遏華棋子，只要能遏制大陸發展、阻撓兩岸統一，台灣是否淪為炮灰，美國毫不關心。

從華府軟硬兼施要台積電落戶美國開始，已可見到美國處心積慮掏空台灣。台積電是台灣最值錢的戰略資本，將資金、技術轉移，美國毀台再無後顧之憂。他們常以為中國大陸之所以急於統一，無非覬覦台灣的半導體技術，只有搶奪了、摧毀了，大陸得台灣而無所用，才符合美國最大利益。殊不知兩岸統一更大原因是出於民族大義。

明年既是美國大選年，同樣是台灣大選年，拜登又好，民進黨也罷，為了延續政權，勢必大打「抗中保台牌」，台灣勢必更加風高浪急。目前中美雙方的軍事熱線中斷，軍事溝通是零。

美國一方面煞有介事要求與中方重建溝通管道，另一方面卻繼續煽風點火，宣布對台出售用於F-16V戰機的200枚空空導彈，以及100枚可摧毀陸基雷達站的空地導彈，總值達6.19億美元。中美兩國對抗愈演愈烈，民進黨肆意玩火，中美擦槍走火的機會陡然大增。