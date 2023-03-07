新一屆的特區政府是否比上屆能幹，此事委實難說，若單論民調結果，如今管治班子的民望確實是比上一任為佳。根據3月1日本地發布的民意調查，特首的支持度為52%，反對者有33%，整體評分是59.2，創2017年以來特首評分的新高。贊成特區政府施政的受訪者有49%，反對的有28%，這一項更是創2008年以來的新高。特區政府的支持度接近五成，以西方世界的標準而論，當然是高，好些歐美民主國家，國民對政府的滿意度往往低至三成，如果能夠有一半受訪者認同政府施政，呵呵！那幾乎可以視為是堯舜現於今了。

這屆政府開局大半年，民意支持度一直不差，很多人對這種情況感到奇怪，覺得香港不少深層問題尚未解決，市民談不上安居樂業，按理新政府的支持度不可能迭創新高，因此也有論者懷疑，是市民受訪作答時比以前謹慎了，他們為怕觸犯《港區國安法》，故在應答時避重就輕，不敢講真話。

上述的猜想當然是不靠譜，《港區國安法》早在2020年6月便已實施，實施後好長一段日子，特區政府在民調中的得分都讓人慘不忍睹，直至2022年7月新政府上場，情況才出現逆轉。

新班子的支持度不俗，究其原因，或許是因為由2019年反修例風波，一直到2022年上半年的香港大爆疫，市民吃的苦實在夠多，不少人期盼苦盡甘來，因而對新一屆政府寄予希望，評分時也就特別「鬆手」。然而，如今坐在府院中的官老爺們，切不可得少為足，以此自滿。事實上，筆者日常接觸的人當中，對特區政府失望的，仍所在多有，近期更有朋友打算由「藍」轉「黃」。因此，新班子要徹底挽回香港人心，未來仍有很長的路要走。