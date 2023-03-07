歐盟委員會主席萊恩日前被問到中國一旦向俄羅斯提供武器，歐盟會否對中方施加制裁，她指目前無證據顯示中國考慮向俄羅斯提供武器用於俄烏戰事，「若是事實才回應」。當美國人使出吃奶之力渲染中國計劃軍援俄國，歐盟首腦對此卻來一記不留情面的公開打臉，反映出歐洲對山姆大叔吹水不抹嘴暫時仍有所警惕。

不論美國總統拜登、國務卿布林肯，還是美國傳媒，近日連番吹奏中國若軍援俄羅斯，須負上經濟後果，中方企業必遭嚴懲，美媒上月甚至引述所謂知情歐美官員指，美國政府正研究公開中國考慮是否向俄提供武器攻打烏克蘭的情報，只是尚未決定是否公開及公開時間而已。如果連「考慮」也當成一種指控，以此來將眼中釘入罪，那麼著名作家奧威爾在《1984》裏描述的「思想犯罪」，可謂對「老大哥」的行事作風觀察得非常透徹。

美國《華爾街日報》上月報道，在分析俄羅斯海關貿易數據後，相信中國曾向俄提供導航設備、戰機零件及電子干擾技術，惟相關消息未經證實。試問有幾多人看了報道後，能保持像萊恩一樣的理性，沒有把着眼點放在所謂的中國對俄作出援助，而是意識到重點其實是在「相關消息未經證實」，在當今一個懶得查證，百犬吠聲的世代，情況教人不感樂觀。

歷史沒有如果，只有結果。記者以假設的問題來問萊恩，如果中國這樣那樣，歐盟會否怎樣怎樣，惟俄羅斯、土耳其、伊朗3國領導人去年7月舉行會談，會後聲明三方會持續合作，所指的雖非俄烏戰爭，但有否也曾「考慮」在導航設備、戰機零件或其他方面援俄呢？記者有否問萊恩，若土、伊援俄，歐盟會否考慮制裁？有人以思想入罪，被洗腦之人則已思想入贅，寧不悲乎？