政府擬在今年下半年向立法會提交俗稱強拍條例的修訂建議。為加快舊區重建步伐，政府建議把樓齡達50年或以上，但少於70年的私人樓宇，強拍門檻由八成降至七成；樓齡達70年或以上則降至六成。又建議放寬相連地段申請強拍的要求，業權百分比可用平均數計算等。

按政府提供數據，以50年樓齡或以上私人住宅計算，全港以油尖旺稱冠，逾1,500幢住宅樓宇，其次是九龍城，有1,300多幢。如以60年樓齡或以上者計算，最多在九龍城，有800多幢。

不少舊區市民用了畢生積蓄擁有一個物業，樓齡達30年起，開始要面對驗樓或樓宇復修問題；若樓宇被收購，甚至出現大業主及強拍情況，不少小業主均感到徬徨，擔心被壓價，面對賠償、搬遷及換樓等問題，政府可提供的支援，就變得非常重要。

筆者所屬政黨上周發表了問卷調查，了解舊樓區市民對當局擬放寬強拍門檻的意見。結果雖然有五至六成受訪者支持放寬門檻，但卻有83%業主稱若單位被強拍，不知道如何爭取合理權益；六成多市民認為政府支援不足夠。他們最想得到的支援，是有專責辦提供一站式服務，有法律支援，並協助業主集齊業權等。是否支持修例，須取決當局對小業主支援是否到位。當局去年底提交文件時，已建議成立專責辦，提供獨立估價、調解或專業諮詢服務。我們認為當局在提交修例建議前，應作更廣泛宣傳，並突出這項服務建議。有關服務，應在大廈開始被收購時，只要有市民有服務要求，專責辦就要回應，不應等待強拍申請出現後才介入。

市建局對需求主導重建向有經驗，早成立重建中介服務公司，以顧問形式支援非市建局項目的業主聯售單位作重建。當局不妨夥拍市建局推出相關服務。