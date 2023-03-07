很多年前，老朽已經為文指出，美國的總統選舉是選熟悉嘅魔鬼，政客講一套做一套，前言不對後語，亦常識而已！世道丕變，講真，美國不管是由誰當選總統，亦不過係再選一個熟悉嘅魔鬼！

呢！現年70歲嘅美國暢銷書作家威廉森上周一喺社交媒體宣布參與2024年嘅民主黨初選，成為首位角逐初選嘅民主黨人。威廉森係知名作家，曾出版15本關於心靈勵志和政治嘅書籍，其中4本更被《紐約時報》評為暢銷書，佢有相當知名度，不過，她並不是一個美國人民「熟悉的魔鬼」，沒有從政經驗，畢竟係會處下風，當年曾任國務卿嘅希拉妮尚且功虧一簣，可見從政路上，女性要攀上最高權力頂層，點計都係「蝕章」啲！

威廉森揚言佢可以喺初選擊敗盛傳有意角逐連任總統嘅拜登，甚至打敗共和黨嘅前總統特朗普及佛羅里達州州長德桑蒂斯。那是「自我感覺良好」多於一切，基於「選總統係選熟悉嘅魔鬼」這一事實，老朽相信若然拜登堅持自己「老當益壯」，威廉森好難擊敗拜登這為美國人熟悉嘅在任「魔鬼」！

美國共和黨政府保守派一年一度嘅保守派政治行動大會（CPAC），多名共和黨重量級人物包括前副總統彭斯和德桑蒂斯均缺席。上周六壓軸登場係前總統特朗普，佢發表長達一百分鐘嘅演說，吹噓自己係「復仇嘅戰士」，並首次向記者提到，即使被刑事起訴，都必定繼續角逐黨內提名。特朗普誇誇其談嘅本色，並冇因為手中有幾張傳票而稍斂！呢，出席大會嘅2,000個參加者投票，特朗普以62%支持率排第一，缺席嘅德桑蒂斯以20%排第二，黑莉僅得3%支持！可見特朗普若然捲土重來，美國人還是會選特朗普這「熟悉的魔鬼」！