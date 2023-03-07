國際局勢動盪，戰爭看似遙遠，惟稍一不注意，隨時殺到跟前，必須提前做好準備。正如中國「兩彈一星」元勳錢學森所說︰「手中無劍與有劍不用是兩碼事。」外國勢力如狼似虎，即使中國不願發動戰爭，不願參與任何一場戰爭，仍需為可能到來的戰爭做好準備，為保護人民做好準備。

近年來，中國的國防開支預算逐年提升，今年更達到15,537億元人民幣，再創新高，看似誇張；尤其解放軍3年前才裁軍30萬人，軍費仍舊保持增長，表面上並不合理，結果成為外媒渲染「中國威脅論」的根據。事實卻是，即使外來威脅加劇，自2016年，中國軍費增幅依然維持在個位數，去年增長是7.1%，今年則微升0.1個百分點，至7.2%。

值得注意的是，裁軍後軍費依然保持增長，與解放軍加快現代化水平密不可分。雖然「中國製造」幾乎是價廉物美的代名詞，但研製高科技、先進水平的武器依然需要巨大成本，特別是美國以各種手段制裁，堵塞中方購買先進技術的渠道，又阻攔西方世界向中國出售軍備，自主研發便成為解放軍唯一的突破點，前期資金投入自然較軍購花費來得多。

或許有人認為，既然中國無意參與戰爭，何需增加國防開支呢，畢竟中國軍費龐大，雖遠遠不及美國，但在世界上仍處於前列位置，增加軍費倒不如用於推動疫後經濟復甦，改善民生之上。想法很美好，現實卻殘酷。即使中國不發動戰爭，甚至迴避參與戰爭，也不代表周邊勢力不會伺機侵略，蠶食中國領土。諸如藏南地區、南海諸島、釣魚島，乃至日益囂張的台獨勢力等，若解放軍不保持壓倒性實力，將失去叫板能力，更容易引發戰爭；畢竟明眼人都看得出，這些勢力背後有着號稱世界最強的美國力挺！

更何況，俄烏戰爭的爆發，加劇了世界分化，逐漸重回冷戰時代，東西方兩大陣營對壘的狀況。任憑中國如何呼籲摒棄冷戰思維，奔走於各國希望促成和談，美國仍不依不饒，意圖把中國拖進這蹚渾水之中。華盛頓不斷宣稱北京有意軍援莫斯科，不過是為進一步制裁製造藉口。想想也知道，中國現時處於漁翁位置，美國怎可能讓中國獨善其身呢？

中國此次宣布軍費增幅為7.2%，較去年僅微升0.1個百分點，有着另類意義，就是中國不太可能軍援俄羅斯。相較於美國擁有大量封存的先進軍備，解放軍已封存卻又稱得上先進的軍備寥寥無幾。若然軍援俄羅斯，中國必然要動用現役軍備，又要兼顧對周邊勢力的威懾，如此一來，只能大幅增加國防開支，增幅絕不可能維持個位數。

坊間有人認為，解放軍可以只提供一些成本較低的裝備。惟筆者認為，開弓沒有回頭箭，中國一旦公開軍援俄，意味徹底站在美國的對立面，面臨全面制裁；若俄戰敗，中國也不能幸免。在許勝不許敗狀況下，中國又怎可能吝嗇，惟有傾囊相助了。