烏克蘭在前蘇聯時代是僅次於俄羅斯的大國，蘇聯科研與核武等的重鎮；蘇聯瓦解後，解除核武，也解除了軍事力量，但工業生產能力、科研仍在，即使經濟衰落，投資缺乏，仍然有經濟與科研的強大基礎，只是受制政治，發揮不出應有的潛力，情況一如俄羅斯。

俄羅斯有賴普京復興，烏克蘭卻虛耗了，市場改革把國有資產收於寡頭集團，也一如俄羅斯的葉利欽時代，但缺普京的清理，結果經濟在政治寡頭壟斷下一蹶不振；寡頭叛國，大多數人才也逃離本國，蘇聯時期幾十年的積累逐步喪失無遺。

即使如此，中國與烏克蘭的合作，卻取得眾多關鍵國防技術，中國也爭取到烏克蘭技術人才的效力。烏克蘭之失，部分成為中國之得，此所以中國與烏克蘭的外交關係特佳，不受美俄影響。假如沒有美國的介入，俄羅斯與烏克蘭可和平共處，中國與烏克蘭的交流和合作可能更上一層樓。但在俄烏爭執前，中國似未有對烏克蘭的戰略規劃，中國重東歐多於烏克蘭，於是，在2014年俄烏衝突，反讓美國一步一步地部署，引發2022年的戰爭。戰爭一起，歐洲全力搶奪烏克蘭的人才，中國只坐視而袖手旁觀。

在美俄或歐俄關係中，烏克蘭的地緣戰略作用極大，烏克蘭傾向任何一方，都會打破政治經濟平衡。東西兩方都必然要爭取烏克蘭，為的不是烏克蘭的發展，而是它們之間的勢力平衡。在這樣的爭持中，中國似乎沒有角色可扮。然而，在國際政治全球化、美國全球霸權的形勢底下，烏克蘭傾向任何一方帶來的後果，都會影響中國，中國不可能置身事外，等待戰火燒至眼前才作反應。

對中國而言，也對國際政治來說，最佳的結果是烏克蘭停戰，非軍事化和永久政治中立，一如俄羅斯在特別軍事行動初期所定的目標，這是保持歐俄、美俄在歐洲的勢力平衡。以烏克蘭為緩衝區，讓雙方和平競爭，既止美國及北約擴張之勢，也保俄羅斯國家安全，同時抑制美國借北約從歐洲擴至東亞來打擊中國。烏克蘭的中立和緩衝，便是把東西方的對立暫時凍結，不使惡化，雖不能解決最終的矛盾，卻可爭取時間與空間讓美歐一方、中俄另一方，與國際上其他力量尋找方法來紓解雙方死結，避免戰爭惡化，演變成大戰。

中國促和是保烏克蘭，保東西雙方，保國際和平。