主導俄烏之戰繼續打還是談的是美國，決定美國採取甚麼態度的有三大因素：一是戰場上的情況，軍事行動的勝負。二是美國政壇、兩黨政治、總統大選、軍工體財團和經濟金融財團的利益博弈。三是歐洲北約盟友、國際形勢的變化。目前這三大因素都在令拜登政府繼續「主戰」，把仗打下去。

軍事戰場情況最具決定性分量，美國和北約的大量軍援、先進武器輸送令俄烏之戰打了一年，不但抗阻了俄軍的速戰速決，打成了持久戰，而且組織了像模像樣的反攻，讓俄羅斯在全球出醜。這令烏克蘭總統澤連斯基雄心萬丈，不僅要徹底粉碎普京的「特別軍事行動」，奪回烏東4地，還要奪回克里米亞，甚至要揮軍俄國境內，打垮普京政權。烏克蘭加僱傭軍「如此能打」，當然也激勵了拜登，不斷軍援加碼，當下俄烏雙方又擺開了準備已久、雲集數十萬大軍決戰的架勢，風險雖高，勝負難料，但機會難逢，雙方皆無退路，拜登必須支持烏克蘭決一死戰。

俄烏之戰打了一年，美國花了大量財力、物力、人力，尚未達到拜登政府的戰略目標，算算帳只有軍工體、軍火商獲利甚豐，其他財團和老百姓均利益受損。民主黨、拜登政府好像很威，把「世界盟友」大小嘍囉呼應到一起前簇後擁，儼然「美國再次偉大」，然而在美國社會資本集團多元博弈、黨爭之下，拜登政府、軍工體制的風光是不能持久的，必遭群起而攻之，到時戰場打不贏，泥足深陷，就會「主和」勢漲。

歐洲、北約在俄烏之戰中，被美國掐着脖子出錢、出力、出武器，一點好處沒撈到，反而招來能源、糧食、難民、高通脹等經濟社會危機，把自己置身「歐洲大戰」的險境中，甚至會遭核武攻擊。俄羅斯克里姆林宮發言人日前宣布，北約事實上已參與了烏克蘭衝突，成為俄羅斯的敵人。歐洲的反戰示威方興未艾，對歐盟各國、對拜登政府停火促和遲早形成壓力。