中國新一年度國防費用預算增加7.2%至15,537億元人民幣，僅比去年多0.1個百分點，若按目前美元匯率換算，實際上低於去年的國防預算，顯然太保守了。當今世界並不太平，中國外部環境尤其惡劣，許多敵對國家都在大幅增加軍費，中方反而如此克制，實在令人難以理解。

中國國防預算佔GDP比例一直沒有超過1.5%，反觀美國軍費已達到GDP的3.5%，軍方還不斷喊窮，年年攤大手板要求增加撥款，今年軍費增幅高達10%。日本更離譜，今年軍費大漲26%，而且計劃在5年內將軍費提升至GDP的2%。作為二戰的戰敗國，日本窮兵黷武，分明就是衝着中國而來，我們怎能不防？

有人說，中國國防預算一直按照自己的節奏，不橫向攀比，不搞軍備競賽。話雖如此，但如今群狼環伺，中國不好好裝備自己，如何應付？實際上，以中國的經濟實力，目前還有很大空間增加國防預算，即使沒有必要像美國那樣佔GDP的3.5%，起碼也應該提升至2%的國際水平。這年頭連日本和德國都計劃將軍費增至GDP的2%，中國有何理由落後於人？須知中國的安全環境更惡劣，面對的挑戰更大，增加軍費更是迫在眉睫。

當然，兵者詭道也，西方總是說中國國防預算不透明，存在不少「隱性軍費」，是耶？非耶？沒有人知道答案，但中國有必要增加軍費以提升軍備，則是擺在眼前的事實。

弱國無外交，落後就要捱打，中國人對此有切身體會。從1993年的「銀河號事件」，到1999年駐南斯拉夫大使館被炸，再到2001年南海「撞機事件」，那些年中國被美國肆意欺凌，卻無力反擊，只能委曲求全，就是因為實力不如人。現在好不容易強壯了，即使整體實力仍不如美國，起碼已有條件抗衡，豈能再逆來順受。

俄羅斯總統普京說得對，真理在大炮射程之內。雖然現在已是21世紀，但弱肉強食的叢林法則依然盛行，霸權主義依然存在。美國不敢直接介入俄烏戰爭，主要原因就是俄羅斯擁有足以毀滅美西方乃至全球的核彈頭，否則以俄羅斯的綜合實力，根本無法與西方陣營抗衡。俄羅斯的經驗告訴中國，再窮不能窮國防，何況現在的中國並不窮。「國雖大，好戰必亡；天下雖安，忘戰必危。」這是中國古人總結的歷史教訓，千萬不要忘記。