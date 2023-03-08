日媒近日刊出一篇報道，指台灣有高達九成的退伍軍官都會前往中國大陸，以軍事情報換取金錢利益，台灣軍人不可能在緊急情況下與中國大陸作戰云云。日媒語不驚人勢不休，激起台灣退役軍人極度反感，惟蔡英文政府一味溫溫吞吞，僅表示有關新聞未經查證，要求澄清。

不僅美國對台灣指手畫腳，現在連小日本也對台灣下指導棋，台灣政府究竟有沒有獨立自主能力實在令人懷疑。當然，早就有傳聞指綠營一眾領導層皆是「日本人」，為日本殖民台灣時期留下的後代，面對日本政府唯唯諾諾，大氣也不敢抖一下，早已成為常態。日媒此篇報道當然不安好心，旨在激化兩岸矛盾，引起台灣社會對「共諜」的猜疑。

一篇報道再次惹起台灣鬼影幢幢，不但對盡忠職守的退役軍人極不公平，亦對兩岸正常交流起了負面作用。然而，外媒揭發的所謂「共諜案」，有幾成真幾成假，澳洲傳媒報道的「王立強案」已是經典例子。自稱中國間諜的王立強，2019年向澳洲申請政治庇護，接受澳媒訪問時透露已向澳洲情報單位抖出許多共諜內幕，包括他在香港和台灣以至澳洲進行間諜工作的細節。一石激起千重浪，時任反華總理莫里森反華更加瘋狂，詎料紙包不住火，這個「共諜」很快便被揭發只是詐騙積犯，澳洲政府今年1月正式拒絕其政治庇護申請，遣返中國。西方傳媒的公信力還剩下多少，可見一斑。

如今差不多的套路又見日本用於台灣，說穿了，日本緊跟美國屁股反華，製造輿論煽風點火，加劇台灣社會撕裂，軍民互相猜疑，令兩岸隔閡加深，最終就是要符合美國主旋律，挑起兩岸戰火，阻止兩岸和平統一。這些似是而非的輿論，未來肯定陸續有來。