去年台灣的「九合一」選舉，國民黨大勝，接下來的地方補選又連戰皆捷。不少人由是寄望在明年初的大選，國民黨人可以入主總統府，只要藍營重掌政權，跟大陸關係緩和，海峽兩岸的戰爭危機就能夠紓解。

常言道「理想很豐滿，現實很骨感」，尤其是將理想寄託在國民黨這家百年老店之上，你就要有心理準備，隨時會全盤皆輸。日前，台灣南投縣剛完成立法委員的補選，該縣向來是國民黨票倉，今趟派出的候選人林明溱更是資歷深厚，頗孚民望，但是選舉結果出乎意料，林明溱大熱倒灶，敗給民進黨的候選人蔡培慧，兩者僅差一千多票。國民黨經此一敗，聲勢大挫，要想在來年贏回總統寶座，路途一下子被拉遠了。

今年初，國民黨一度氣勢如虹，該黨的侯友宜在民意調查中，領先於民進黨人氣最旺的賴清德。這意味着在2024年的總統選舉，若然是由侯、賴二人對戰，侯友宜大有機會當選。利好國民黨的消息還不止這一項，鴻海集團創辦人郭台銘，是台灣政壇的另一位人氣王，他早年曾跟國民黨鬧翻，但近日想重修舊好，如有需要，甚至可以替國民黨出戰下屆總統選舉。當時有民調顯示，不獨侯友宜對戰賴清德可以獲勝，即使改由郭台銘跟賴清德較量，一樣能夠將對方扳倒。

試想當時國民黨的形勢有多好，侯、郭任擇其一都可挫敗民進黨的候選人，要是侯郭雙劍合璧，以正副總統候選人的身份代表國民黨出戰，寶島的「江山」焉能不易幟？不過，據說南投立委選戰失敗後，藍營已出現內訌，郭台銘可能不會重返國民黨，甚至會另行組隊參選總統。若然如是，藍營又要重複走上自毀之路。