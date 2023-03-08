日本有大型連鎖壽司店宣布，將陸續在全日本所有店舖迴轉輸送帶上方，引入搭載人工智能的鏡頭，監察店內情況，藉此收窄惡客的惡搞空間。然而，就算有監控鏡頭也無法確保完全杜絕惡搞分子舔筷子、以醬油瓶插鼻孔，數到要有效阻嚇，怎及得上美軍荷槍實彈駐守壽司店那麼具震懾力。

以上建議是奇談怪論，抑或是為美日兩國度身訂造的方案呢？眾所周知，惡搞行徑令壽司店從門庭若市變成門可羅雀，有涉事壽司店市值更一度大幅蒸發約10億港元，足證日本民間是打從心底裏感到害怕，有傳媒甚至以「壽司恐怖主義」來形容惡搞歪風。既然由美國空軍任指揮官的北美空防司令部，連追蹤聖誕老人的工作也扛起了，打擊恐怖主義又豈可缺少號稱世界警察的份兒啊？

以美軍去防止惡客舔杯會不會太勞師動眾？如果2020年日本神奈川縣不曾發生有自衞隊隊員在航空基地飯堂用餐5個月，一直沒有付錢的事件，這或許還會有這等擔憂，但當自衞隊隊員在基地飯堂也如此肆無忌憚，加上以往也曾發生自衞隊人員在食店發酒瘋被捕事件，美軍派駐壽司店維和又豈止僅對惡童具阻嚇力？「日本人的弱點，就是怕歐美人士、怕學歷，以及怕會說英語的人。」按照日本精神科醫師和田秀樹的說法，美軍至少具有兩項讓日人望而生畏不敢造次的先天條件。

適逢沖繩美軍議題近日又被炒熱，美軍趁機反客為主搞形象工程，為日本人做點小貢獻，人家付軍費也付得沒那麼氣頂。再說，美國經常被批評頻繁地以維護世界和平、實施人道主義、保障美國公民生命財產安全等不同藉口，發動大大小小的戰爭。美軍若為壽司店維和而忙個不停，意味將會天下太平，絕對是美、日、全世界的三贏之局也。