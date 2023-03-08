一年一度的全國兩會正在北京召開，政府工作報告回顧了過去的工作成就，亦提到要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「高度自治」的方針，堅持依法治港，維護《憲法》和《基本法》確定的特別行政區憲制秩序，落實「愛國者治港」原則；支持香港發展經濟、改善民生，保持香港長期繁榮穩定。

筆者對於政府工作報告有幾點感受，第一是過去5年，面對嚴峻複雜的國內外環境，特別是應對新冠疫情帶來的衝擊，國家仍然取得很多不平凡的成就，包括GDP增長到121萬億元人民幣，5年年均增長5.2%，有近一億人口實現脫貧。

第二是報告還提及粵港澳大灣區建設，這正是國家在為香港發展經濟、改善民生指明方向，香港可透過粵港澳大灣區更好融入國家發展大局，最大程度發揮香港所長、貢獻國家所需，例如在促進經濟、擴大內需方面，體育產業是重要的一環，面對2025年粵港澳共同承辦全國運動會，香港可與內地強強聯手，推動體育產業發展。

第三是促經濟、穩民生、做實事、維護國家安全，是中央對特區政府的期待。特首向港澳辦匯報香港整體情況和工作，港澳辦肯定特區政府「有作為、敢擔當」的施政風格，並鼓勵繼續為香港做實事。同時提醒國安風險在香港仍存在，特區政府要有憂患意識，居安思危，打擊任何破壞國安、社會安寧和香港自身安全等行為。筆者認為，特區政府在過去8個月的努力是有目共睹的，希望未來繼續破解經濟和民生困難，尤其是處理好劏房和居住問題，讓市民有實實在在的獲得感、幸福感，同時要做好風險管理及各方面預案，確保香港能切實維護好國家安全，為社會保持良好發展勢頭提供保障。