1909年的今天，美國芝加哥萬名女工舉行街頭示威遊行，高呼「麵包加玫瑰」口號，爭取減工時、加工資及婦女投票選舉的民主權利，這就是「三八」國際婦女節的歷史來源。可是一個多世紀以來，勞動婦女爭取8小時工作、8小時學習、8小時休息的婦女平等權利，又有幾多國家和地區可以實現呢？「三八」婦女節直接呈現婦女是資本主義社會血汗勞工現象的最受壓迫剝削、最沒人權民主權利的社會底層。

中華全國總工會的前身在1921年8月成立，1922年5月在廣州召開第一次全國代表大會，筆者年前參觀上址時，看到大會通過的章程裏有一項工作目標，就是爭取「三八」制。終於，這項神聖的改善婦女及中國勞工的目標，在新中國成立後逐步在全中國解放了的地方實現。

香港回歸25年了，究竟何時何日可以與內地同等得享「三八」制，則要問特區政府了。去年「七一」國家主席來港時，曾經語重心長告誡新一屆特區政府：「當前，香港最大的民心，就是盼望生活變得更好」，又說「讓每位市民都堅信，只要辛勤工作，就完全能夠改變自己和家人的生活」。雖然國家主席沒有具體說實現「三八」制目標要求，但總體地向新一屆政府提出了改善人民生活的政治期望。

當前若奢望現屆政府推行「三八」制是不切實際的，倒不如實事求是地促請港府在現有的基礎上，帶頭做良好僱主的3項改革的模範：其一，港府帶頭全面取消外判制，恢復「殺局」前直接長期全部聘用非技術員工；其二，制訂明確的時間表和路線圖，最終實現全部公務員每周5天工作，同工同酬；其三，由今年5月1日開始，推行最低工資每年一檢。倘特區政府能完成，也可勉強算收貨了！