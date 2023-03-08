近排歐美掀起一股恐俄情緒，好似丹麥，為咗增加軍費，竟縮減公眾假期，取消自17世紀以來嘅「大祈禱日」放假安排，目的係增加4億多美元收入，提早於2030年前符合北約要求，將國防開支提升至GDP的2%水平。至於芬蘭，自俄烏戰爭爆發以來，幾乎立刻放棄多年嚟軍事不結盟立場，申請加入北約，仲動工興建200公里圍牆，以抵抗及防禦俄羅斯入侵喎！

丹麥、芬蘭係歐洲小國，佢哋嘅懼俄反應，多少還可以理解，之但係堂堂世界軍事強國老美，最近對中國疑神疑鬼，已去到杯弓蛇影、草木皆兵嘅地步！呢，連TikTok這樣一個社交媒體，都形容為「手機版間諜氣球」，要全面禁止，舉動令人側目！

此外，美媒近日報道，美國國家安全部門及國防部官員愈來愈擔心，美國多個港口包括幾個軍用港在內，使用中國製巨型貨櫃起重機，擔心佢哋可能成為另一個華為，猶如特洛伊木馬般，喺偽裝下秘密執行間諜活動，中方得以扼制美國港口交通或收集經港口運輸嘅軍事物資情報云云。

全美港口使用嘅貨櫃起重機，近八成來自中國振華重工，大約20年前已進入美國市場；振華近年已發展成為全球自動化港口行業嘅主要參與者，與微軟等一些公司合作，連接設備並實時分析數據。過去一直冇事發生，依家卻變成搜集情報嘅「間諜活動」？也就難怪中國外交部批評美方「被害妄想」，完全係草木皆兵，誤導美國民眾！

美國近年遏制中國可說是無所不用其極，依家更乜都可以無中生有抹黑中國。美國國安部門甚至表示，中國製造嘅行李檢查系統、變壓器，都有助北京對美國嘅監視或破壞活動！虛怯成咁，中國製嘅痰罐，都有可能被視為血滴子！