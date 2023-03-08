功夫茶：難滿足生活開支　工資低青年呻窮

近幾年來社會轉變大，70、80年代大學生可以講係「天之驕子」，因為當年大學學位少，佢哋剛畢業出嚟社會做事，只要規規矩矩，職場往上流動速度很快，平均30歲已經可以到達中層，40歲就坐上公司高層，下面就可以讓出一些位置畀年輕人向上移動。反觀今天，一個戲言就話：一塊招牌砸下來，砸中嘅10個有9個係大學生，剩下一個仲要係博士。阿哥，物以罕為貴，一多就唔值錢，加上大學生質素每況愈下，練精學懶，又唔吃得苦，冇經驗又要人工高，有可能嗎？

嗱！有大學去年5月至12月期間，分別向18歲至29歲青年進行深度訪談及問卷調查，尋日公布結果，發現有40%受訪青年「自認貧窮」；當然，對「貧窮」或許有不同理解，有人認為「三餐不繼」先算，亦有人認為工資未達港人月入中位數已算，亦有人認為很多目標未達成會導致「精神貧窮」。調查指絕大部分已有全職嘅年輕人認為工資太低，待遇與工作不相稱，亦有指最低工資調整幅度太低，未能受惠。

「牢騷太盛」可以講係年輕人嘅通病，調查收回嘅結果得出青年嘅個人月均生活支出為16,789元，若扣除教育開支，平均每月支出亦達約14,894元。團隊推算，要滿足現時嘅生活開支水平，時薪應要達到71.6元。香港法定最低工資最快今年5月1日起上調至每小時40個大洋，兩年一檢，幾時先至可以調整到70個大洋吖！所以話目前最低工資水平距71.6元仍有很大距離！是以研究團隊表示，最低工資水平應高於同期嘅「綜援」及「職津」，建議當局全面檢討政策定位及實際操作，另將檢討期改為「一年一檢」，以及重啟標準工時立法程序。要求合理，做唔做到又係另一回事！

疫慌3年，依家話就話復常，之不過經濟復甦路漫漫，市道其實冇想像中咁好景，受訪年輕人覺得40蚊最低工資太低，與市場脫節，唔少人認為要「吃得起一餐飯」，即介乎50至60蚊才算合理。咁又係噃，依家食個普通快餐，點都過40蚊啦！

研究又發現，受訪年輕人嘅月入中位數為1.52萬元，佢哋絕大部分均覺得自己人工低、工時長，待遇與工作不相稱，比不上任職其他行業嘅同輩，覺得不滿，並造成壓力。俗語說得好，人比人，氣死人！其實，自己若然不是專業人士，又冇一技之長，地盤工如紮鐵、泥水、釘板，人工每日肯定過千元，佢哋身嬌肉貴，根本都唔會考慮轉行！咁，生存之道，就真係要「睇餸食飯」，即係睇住份糧嚟使咯！當然，團體建議政府重啟標準工時立法程序，訂明每周40小時，以及每月設有加班和總工時上限，睇怕係驚年輕人「過勞死」啩！用意係好，不過香港不是日本，不妨研究研究！