正論：港人生育意願低　人口老化怎解決

出生率下降、人口老化上升，是全球發達地區共同面對的問題，日本政府官員甚至揚言，再不想方設法刺激生育，日本恐將消失。事實上，全球多地政府皆有鼓勵生育措施，奉行「積極干預」政策，唯獨港府好整以暇，聲稱「不宜過分干預」。長此以往，香港會否也在地圖上消失？

政府數字顯示，香港的生育水平在過去30年呈下跌趨勢。總和生育率由1991年每千名女性相對1,281個活產嬰兒，下降至2003年的901個。其後該比率雖一度回升，但近年又逐漸下降，由2019年的1,064個，進一步下降至2021年的772個；2021年只有36,953名嬰兒出生，粗出生率為5，是過去30年最低。與此同時，香港在1991年至2021年間的死亡率持續下降，以致平均預期壽命上升。男性的平均預期壽命由1991年的75.2歲增至2021年的83.2歲，女性則從80.7歲上升至87.9歲。此消彼長，不僅令本港勞動人口減少，社福醫療支出增加，長遠更會對經濟發展造成極大打擊，香港勢成老化都市。

為甚麼香港人不願生育呢？有政黨公布「香港生育意願、政策與託兒服務」調查，結果顯示74.2%人傾向不考慮生育，當中有49.7%因顧及身體狀況，其次為經濟負擔大，佔49.4%。政黨建議港府設立全薪產假14周，又批評男士侍產假已有多年未檢討，認為政府未有重視家庭友善政策，促當局盡快提升男士侍產假至7日及享全薪假。無獨有偶，另一團體亦進行「多職媽媽精神健康狀況」調查，結果顯示逾八成受訪媽媽對於兼顧「多職媽媽」的身份感到吃力，75%變得脾氣暴躁，近45%感到焦慮和情緒低落。壓力之大，可想而知。

誠然，父母不易做，特別是香港百物騰貴，生活成本極高，居大不易。一個在職父母家庭要養兒育女，必須要有全盤計劃，財政支出大增不必說，如何照顧、教育和管教子女更是大問題。中產家庭尚可倚靠外傭幫忙照顧孩子，但基層家庭難以負擔，只能指望政府提供的託兒服務。但眾所周知的是，政府資助的託兒名額僧多粥少，對社會要求增加託兒資源的訴求更是置若罔聞，最新的《財政預算案》僅提高子女免稅額，高官已擺出仁至義盡狀，試問如此「積極不干預」，怎麼可能刺激生育率上升？

別說日本為了鼓勵生育，提供一筆過約3萬港元的生育津貼，就說內地，不僅將三孩政策列為國策，各地政府亦推出不同的鼓勵措施。例如長沙市衞健委去年便宣布，當地家庭如合法生育三孩或以上孩子，每生一個會獲發一萬元人民幣補貼金。反觀港府一味無為而治，錙銖必較，毫無誘因鼓勵市民生育。更遑論人口老化勢令一個地方失去勞動力和經濟活力，醫療負擔則不斷增加。可以斷言，港府再不改弦更張，提出更有擔當和進取的鼓勵生育措施，議員質疑10年後本港將出現「人口短缺」絕非虛言！