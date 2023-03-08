娛圈單打：型男索女好登對　拉埋天窗多樂趣

娛樂圈又一對型男索女夫婦誕生！陳家樂和連詩雅（Shiga）即將攜手步入婚姻殿堂，鐵定4月24日拉埋天窗。兩口子釋出唯美婚紗照分享喜悅，甜蜜味道隔住個Mon都聞得到，恭喜晒！

大家講起陳家樂，除了覺得他高大靚仔，肯定亦會認同他是專一好男人。猶記得，他還未與Shiga結緣前，跟舊愛余香凝拍拖多年，2017年駕車接放工發生車禍，女方當場鼻骨爆裂，家樂隨即承諾照顧一生一世，並送上鑽戒做證。正當外界以為他們打風都打唔甩，竟驚傳余香凝移情別戀，家樂疑似「被戴帽」，一度含淚面對傳媒追訪，我見猶憐。

幸好上天眷顧好人，兜兜轉轉，家樂終於在3年前邂逅真愛，與Shiga感情發展一日千里，去年求婚成功，修成正果。而Shiga亦發揮賢內助本色，體諒男友正處於事業搏殺期，未能分身一同籌備婚禮，一腳踢亦無怨言。須知道，不少情侶在籌備婚禮期間屢屢發生摩擦，有些投訴男友唔幫手，有些埋怨女友要求多，有些甚至不歡而散。難得Shiga絕無公主病，娶妻若此，夫復何求！

Shiga過去予人野性難馴之感，更曾流出與前男友的親密慾照，引來不少是非。但隨着Shiga為人處事愈來愈成熟，近年形象改善不少，歌藝更獲網民大讚；加上與家樂一起後修心養性，溫婉賢妻氣質出晒嚟，令外界對她大大改觀。

說到底，緣分就是這麼奇妙。以為是對的人，最終只能擦身而過；從沒想過走在一起的人，結果竟是終身伴侶。在此祝福這對璧人百年好合，永結同心！