功夫茶：搞清潔唔見咁叻　捉小販食環兇狠

生活從來不易！疫慌3年，港人跟「開心」距離很遠，防疫時大家情緒繃緊，百業蕭條，生活壓抑，搵食更見艱難。好嘞！依家全面復常，政府急推「開心香港」，據悉會舉辦連串大型活動，包括美食市集、燈光匯演、街頭表演，漪歟盛哉！

之不過，網上一段食環署人員向流動小販執法事件引起熱議。是咁的：一名持有流動小販牌照嘅90多歲老婦，本周一傍晚喺港鐵長沙灣站一個出口擺賣炒栗子時，因上廁所離開攤檔，將炒栗子車交由冇持牌男親友暫時看管，結果男親友被食環署人員控告無牌擺檔，婆婆嘅謀生工具炒栗子車亦被沒收。婆婆返抵現場，驚悉搵食架生都冇埋，霎時悲從中來，倒在地上向在場嘅執法人員哭訴：我有牌，大牌細牌喺晒個檔口度，點解要告我無牌？之後有執法人員同佢講：「食環署職員要帶你返差館，請你合作，如果你唔合作，有機會干犯阻礙公職人員執行職務。」現場亦有人表示：起身啦婆婆，法治之區嚟㗎呢度！其時多名市民駐足觀看。

事件喺網上引起關注。有網民指食環署執法「使唔使趕到咁盡？阿婆去個廁所就沒收人哋架搵食車！」亦有人認為，女小販可能離開頗長時間，食環署才展開執法行動。講真，80多歲仲揸的士，最近幾個月都發生好多意外傷亡事故；駝住背老態龍鍾喺街上執紙皮；90多歲老婦仲喺街上炒栗子，阿哥！你話香港唔係「悲情城市」都冇人信喇！提起都悲催，仲話係國際金融中心，點樣「開心香港」呢又？

食環署表示，事發地點係主要通道，相當繁忙，署方人員事前已作出警告和驅趕；一小時後再到現場跟進，就發現一名約30歲男子經營熟食檔，有足夠證據，認為佢無牌販賣、喺公眾地方造成阻礙，及冇有效牌照，因此將佢拘捕。此外，該署澄清婆婆是在執法後半小時才再現身，呢次執法並非針對持牌嘅婆婆，而採取拘捕行動時，有必要檢取小販設備和貨品作為證據，供法庭考慮。

食環署衰在形象太差，以前啲小販管理隊捉小販都好狠，有怪聯為證：水緊一聲齊走鬼，風飄萬點正愁人！依家食環署人員趕小販亦好兇狠，早年試過喺天水圍，懷疑追捕小販，逼到個小販跳河逃避遇溺！搵食啫，使唔使趕到咁絕啊！如果趕盡滅絕啲老鼠有咁嘅架勢，清潔香港運動必然早已功德圓滿！

呢單「婆婆去一去廁所，搵食架生就冇咗」都引起議員關注，佢就指現行小販規管政策似乎未夠人性化，指年長小販擺賣維生，唔通要去西伯利亞啲冇人流地方叫賣咩！佢促請當局盡快調查事件，寬大處理！畢竟有時法律不外乎人情，90幾歲仲要炒栗子維生，有冇搞錯，好心政府檢討吓安老政策，使老有所依喇！