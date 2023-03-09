正論：冧燈冧軌冧天花　公院醫療大塌方

一之為甚，豈可再乎！公立醫院接二連三發生墮物意外，繼聯合醫院冧手術燈、屯門醫院病人扶抱吊機路軌部件外殼脫落後，青山醫院3個月前驚傳冧石屎天花，醫管局臭聞密冚，直到近日被踢爆始肯承認。詎料沒有最離譜，只有更離譜，葵涌醫院昨日凌晨又有巨型石屎天花大幅剝落，起碼有一部影印機被嚴重壓毀。幸好當時無人，否則後果不堪設想！

事發在凌晨3時許，葵涌醫院L座一樓兒童及青少年精神科病房，一間診症室有假天花和巨型石屎剝落，牽涉範圍約1.5米乘1.5米，最大一塊石屎碎塊約30厘米乘30厘米。院方事後即時關閉該診症室及附近幾間診症室，並轉移15名病人及勘察天花，發現旁邊一間房間的天花石屎也可能不穩妥，令人咋舌。

一如青山醫院冧石屎事件，今次同樣地不是由醫管局主動通報，而是有網民在社交專頁投稿踢爆，「有圖有真相」，醫管局無從抵賴。行政總裁高拔陞聯同院方主管面對記者，對公眾致歉，強調非常重視病人和員工安全；又指局方將成立檢討委員會，優先檢查三類設備，包括懸掛醫療儀器、樓宇內部結構和樓宇外部結構，目標在一個月內完成。

亡羊補牢，賊過興兵，一向是港產官僚慣常伎倆。上次公院冧手術燈，醫管局將矛頭指向承辦商，歸咎他們沒有做好保養維修；病人扶抱吊機路軌部件外殼脫落，一樣是責成承辦商補鑊；一次又一次冧天花石屎，醫管局又可以賴誰呢？醫管局指出，葵涌醫院最近一次樓宇檢查是前年，有關工程顧問公司同時負責七個聯網的樓宇勘察工作，重申會將兩次塌石屎事故記錄在案，作為日後續約參考，若發現違規，不排除交監管機構處理云云。

很明顯，醫管局又想將責任推給工程顧問公司。誠然，自MIRROR紅館墮屏意外發生後，人們驚覺香港行之有效的信靠專業人士制度千瘡百孔，專業人士並不專業，更多時候是馬虎了事。饒是如此，起用這些公司或人士的主管機構，是否等於甚麼責任也沒有？正如有工程師指出，接連的石屎剝落事故，源於混凝土內鋼筋生銹膨脹，逼爆外面的石屎保護層，一般要三至五年鋼筋才會膨脹到逼爆混凝土層的程度，相信事前一定有小部件掉落但無人理會。正正因為院方管理層長期懶懶閒，對小問題視而不見，不監不管，才會積重難返。更須指出，兩次冧石屎都不是由醫管局主動通報，而是有人向傳媒揭發，證明局方對醫院內部問題毫不重視，員工投訴無門，所謂重視病人和員工安全，顯然是空口說白話。

說來實在唏噓。過去本港醫療質素傲視全亞洲，現在卻呈塌方式下陷，公院墮物不絕如縷，醫療事故更是家常便飯，試問人命何價？專業精神何在？可以毫不誇張地說，公院塌下的不止是一盞手術燈、一座扶抱吊機路軌部件外殼，更不止是天花石屎，而是整體公營醫療質素跌跌不休，愈墮落愈絕望！