產評：美國加息停不了　全球復甦蹤迹杳

今年來美國通脹持續高企的同時，就業市場熱度不減，且投資者樂觀地預期聯儲局的加息步伐將放慢，致美股泡沫難消，但另邊廂中國走出疫情重啟經濟，帶動全球商品需求回升，種種因素令聯儲局抗通脹任務變得更艱巨，只有硬着頭皮向市場大聲放「鷹」，言論變相向世界宣告，美國升息停不了，美元將保持強勢。惟同時也在預告，美國經濟陷入衰退的機會大增，既為全球經濟帶來重大不穩定因素，也得提防明年面臨總統大選的美國執政民主黨政府，會選擇再次發動海外戰爭來達到鞏固霸權的目的。

目前美國通脹水平雖較高位回落，但仍穩定高企在遠離政策目標的2%水平。雖然聯儲局上次會議指年內不會減息，但市場似乎樂觀地預期聯儲局將減慢加息步伐，故美股一直未有似樣的調整出現。雖然不少美國企業已宣布裁員，但就業市場在結構性問題使然下仍緊張，這樣下去，非但難壓下物價，一旦通脹反彈，勢將再次打擊市場對聯儲局貨幣政策的信心，日後的抗通脹之路只會變得更加崎嶇。

周二鮑威爾一反常態，發言前遲遲未見向外發演講稿，最終放話放「鷹」，明言經濟數據強於預期，最終加息水平或較預期為高。如今市場已改變預期，料3月將加息半厘，年內尚會加息，致使峰值或會達5.75至6厘區域。

要知道，對企業而言，6厘利息成本絕不簡單，尤其是疫情後不少傳統行業的經營環境已徹底改變，簡單說就是難以回復至疫前水平。在工資、原材料成本高企下，毛利率本就壓力不消，再要負擔上約6厘的利息成本，往後會否有更多企業選擇裁員、加快機械化減省人手，甚至選擇離場止蝕，套現收息了事，就業市場的旺景尚能維持多久，充滿疑問。

說白了，美國經濟爛透，在全球去美元化大潮流下，債重如山的美國政府，未來根本難以維持以超低成本發債度日，美元資產面對的是一場世紀危機。為了確保舉債能力，美元必須保持相對強勢，這是當前美國持續加息的其中一個重要考量。當然，激進的加息周期，企業與民眾都吃不消，減少投資與消費，最終經濟衰退，甚至滯脹，則全球疫後經濟復甦的畫面只能夢中見！美元強勢難再維持，要力挽狂瀾，只怕就得發揮美元的「避險」功能，即再次藉着在海外發動戰爭謀翻盤！

綜觀國際形勢，中國經濟重啟，將帶動亞洲甚至全球需求回升，若然中美能以經濟為先，加強疫後復甦重建協作，真正實踐競合關係，情況尚未算太悲觀。惟若美國繼續在台海挑起事端、脅迫盟友加入圍堵中國，甚至對華施以更多無理的制裁行動，最終中美關係走向實戰，絕非天方夜譚。

如今，美國已成為全球最大的不穩定因素，年內經濟能避過衰退，當然是好事，但從聯儲局的貨幣政策最新取向看來，美國經濟軟着陸的可能性似乎愈來愈低，這使得更多經濟體尋求發展非美經貿活動，圖盡量減低受美國這潭「禍水」的拖累，變相將加速全球利益大洗牌，重構世界經濟新秩序。