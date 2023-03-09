不少人認為世界離香港遠，怎樣變化也不足以關心。黑暴時期是連中國內地也覺得太遠，港人只顧着本地的利益便可以，其餘均屬無關，也違背香港本地的利益。這顯然是盲人騎瞎馬、夜半臨深池的無知又狂妄的態度，應該是黑暴的一個思想根源。黑暴之後，香港撥亂反正，但這種無知的心態仍然可見諸社會不少人的言行，也反映在教育和政府的一些政策措施上。

以往英國統治時期，除英美外，不談國際，鼓吹港人「現實」與功利，只看眼前。一方面是排斥港人的國家認識與取向，另一方面是推行愚民政策，港人只應在英國統治與護衞下努力賺錢，不要去理會國際變化，不去把港英統治與其他國家的發展和成就比較，不要知道世事來揭露港英在港的治理是怎樣的落後。

60、70年代以來至90年代，香港得益於國際經濟變動，卻是被動地捲入，也因此在國際進一步的轉變中，更多地區工業化與發展，香港也被動地推往變化。香港是福地，得益於韓戰後因美國需要的東亞發展，也得益於中國內地的工業化與改革開放，期間香港沒有多少規劃準備，港英的作為僅麥理浩未竟的新政。

香港因此有錢，卻多用在房地產炒賣與暴發戶消費，與60年代才獨立進行工業化與發展的新加坡、南韓比，香港大大落後。港人海外旅行多了，往外國移民不少，了解外國、了解內地的，除了吃喝玩樂、個人拚命賺錢外，不知人家是怎樣發展，也不知香港是怎樣的不發展與扭曲發展。港人多數的心態脫不掉港英統治時製造出來的定形模式。

回歸後，港人不知中國內地，也不知毗鄰的珠三角，故步自封，不作為不思考，舞照跳，馬照跑，更沾上內地20年大貪腐，黑暴之前的回歸10年香港，政治與經濟逐步腐爛，若不是黑暴帶來中央政府的撥亂反正，香港只會爛下去。

香港的問題不是沒有錢，社會與政府積累了龐大財富。中央政府的縱容放任，香港還是不停地從內地賺錢，內地的錢源源不絕地來香港。但是這樣的錢多沒有提升社會的發展，反而敗壞民心。不從思想上正本清源，民心不歸，香港還是野蠻資本主義，見不到文明、包容與社會提升的機會。香港需要的還是說了幾十年的胸懷祖國、放眼世界的心態取向和紮紮實實的落實。