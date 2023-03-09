香港回歸時，中國的改革開放正在勢頭上，周邊環境、國際環境相當好，和美國西方的關係及互惠互利也相當好，香港回歸遂能平穩過渡，政權順利交接，「一國兩制、港人治港、高度自治」也能無障礙落實。

若說那時落實「一國兩制」、實施《基本法》，香港和英美西方有甚麼矛盾？那就是通過循序漸進的政改，香港最終實現立法會和行政長官雙普選，在時間表和路線圖上的矛盾。這個矛盾的起因，是由英國人不想將香港交還中國，而是想在沒辦法不得不交還的情況下香港「還政於民」，也就是把香港未來的管治權交給「香港本地人」。英國認為只有這樣做，才能真正「港人治港、高度自治」，才能抗拒社會主義「一國」干預香港，保持香港的資本主義制度和生活方式不變，也就是「民主拒共」。

英國的這套構想和目的是陽謀，為此做了大量的宣傳和專門培植了一個「民主拒共」、爭取「雙普選」的反對派。這個反對派在體制內外有廣泛深厚的力量，他們「時間不等人」，回歸後一個勁兒地要立刻實現「雙普選」，手段愈來愈激進，不惜癱瘓政府，引發社會動亂。

開始時，也即他們的手段還沒那麼激進瘋狂時，英美西方在中國的改革開放中獲得巨大紅利，而與中國保持「友好合作」關係時，對香港反對派的支持是有限的。之後改革開放，造就了中國崛起，造就了中國經濟、科技、製造業、貿易、軍事、外交等各方面的強盛，他們感到威脅了，感到霸主地位不保了，因此「調整對華戰略」，視中國為「頭號對手」，用各種手段打擊和削弱中國。

他們最拿手的是在目標地區扶持反對派和代理人製造混亂，策動顏色革命，為此他們在香港準備了20年，終於在2019年發起反修例暴亂，試圖一舉全面奪權。然而他們失敗了，中國與美英西方的關係也更加惡劣。可以預計，美英西方將會使出更狠辣的手段，通過打擊香港打擊中國。