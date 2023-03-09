中國外交部長秦剛在其上任以來的首場記者會上妙語連珠，對中美關係的點評既生動又不失幽默，引起很大反響。他指美國對華認知和定位出現嚴重偏差，把中國當成最主要對手和最大地緣政治挑戰，「第一粒鈕扣扣錯了」，導致美國對華政策完全脫離了理性健康的正軌。他並指出，美方聲稱要「競贏」中國但不尋求衝突，其實所謂的競爭就是全方位遏制打壓，就是你死我活的零和博弈。「總是要去絆倒對方，甚至想讓對方參加殘奧會」，這不是公平競爭，而是惡意對抗。

毫無疑問，秦剛說的都是事實。美國總是強調「從實力地位出發」同中國打交道，實際上就是居高臨下，要中國打不還手罵不還口，這有可能嗎？過去尚且辦不到，何況是現在。如果美國繼續朝着這條歪路走下去，中美遲早陷入衝突對抗，引發奇災巨禍，對兩國乃至全球來說都是不可承受之重。

道理淺顯易懂，華府政客至今執迷不悟，既是因為失去理性，也是因為高估自己低估中國。數十年來，美國都是說一不二，沒有任何國家可以與其對抗。特別是蘇聯解體冷戰結束後，美國獨霸世界，以致橫行無忌。他們做世界霸主的時間太長了，養成唯我獨尊的變態心理，既接受不了自己實力已相對衰落的現實，也適應不了世界格局轉變尤其是中國崛起的事實，因此愈來愈歇斯底里，愈來愈荒腔走板。

秦剛敦促華府有讓美國再次偉大的豪情，也要有容得下別國發展的雅量。這無異於對牛彈琴，美國連一個偶然飄至的流浪氣球也容不下，談何豪情和雅量？最好笑的是，最近美國除了禁止使用TikTok，連中國製造的貨櫃起重機也視為洪水猛獸。老美形容這些起重機猶如特洛伊木馬般，在偽裝下秘密執行間諜活動，讓中方得以扼制美國港口交通或收集經港口運輸的軍事物資情報。按照這種邏輯，中國人使用美國電腦、手機、電動車等產品，豈不是全部中了特洛伊木馬之計？看來，老美不僅僅是草木皆兵，簡直是患了被害妄想症。

自大往往源於自卑，老美之所以變得如此神經質，正是因為缺乏自信，愈是咄咄逼人，愈顯得內心虛怯。而隨着中國不斷崛起，老美的不安和不自信將會愈來愈嚴重，對華打壓也會愈來愈不擇手段，中方須防其狗急跳牆，最後瘋狂。