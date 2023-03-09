本港近期發生多宗的士嚴重車禍，肇事司機不約而同年紀老邁，反映有些工作的確不適合長者出任。揸的士猶是如此，何況是掌管全球第一大國、手握核按鈕控制權的美國總統？80歲的拜登表明將角逐連任，惟其健康狀況卻惹來外界極大質疑。

明年便是美國總統大選，本來已是史上最高齡總統的拜登，一旦成功連任，勢再刷新紀錄。拜登早前出示體檢報告力證健康，但不旋踵又被揭患上皮膚癌，儘管已進行手術移除，但身體狀況是否如他所說般健康，着實令人疑問。

更大的問號是其認知能力。眾所周知，拜登上任至今屢屢失言失態，曾替3名前總統看診的白宮前醫生去年接受美媒訪問，認為拜登的認知能力已出現問題，或無法待至任期屆滿，情況讓民主黨內部感到擔憂。

拜登的「蝦碌」事件不絕如縷，去年1月，美國企業老闆到白宮與總統會面，當拜登和通用汽車公司執行長談話時，竟連一句完整句子都說不出來；去年9月，在白宮主持跨黨會議時，忽然問一名因車禍喪生的眾議員「在哪裏」；同月，出席全球基金會議後在台上迷糊徘徊，不知該如何下台；今年1月，出席活動在台上獻唱生日歌卻忘記壽星姓名，只能尷尬唱「祝她生日快樂」。

上述例子只是冰山一角，語無倫次、忘詞失言早已成為拜登「標誌」，連美國網民也經常拿來恥笑。若拜登只是普通老頭，腦退化也就罷了，但對於全球最大權力的美國總統來說，腦退化的長者絕對無法勝任。拜登單是出示生理上的健康證明無法取信於人，更應該接受認知能力測試，證明有否老人癡呆。美國總統由八旬長者出任，不能不令人慨嘆，堂堂大國，人才凋零！