近日，香港藝人甄子丹接受西方媒體訪問，坦言自己早已放棄了外國護照，要做個堂堂正正的中國人。不少外國傳媒自稱公正客觀，但在甄子丹看來，卻不是這般模樣，他指西媒很少報道中國的正面消息，只熱衷於歪曲事實，甚至是刻意潑髒水。2019年在香港爆發反修例風波，西方世界和本地「黃絲」罔顧事實，說那是一場抗議活動，但甄子丹以其親身體驗告訴記者，這絕不是抗議，而是暴動。

反華分子口稱崇尚民主，要捍衞言論自由，但他們往往只是捍衞自己的自由，卻要剝奪別人的權利。甄子丹對西媒清心直說，講出自己對2019年風波的理解和體會，你不論認同與否，都應該尊重他發表意見的權利，更不能因為對方的意見不中聽，就試圖鼓動風潮，想逼人家封口。

目前，大批反華者正在推動網上聯署，向電影奧斯卡頒獎禮的主辦者施壓，要求大會放棄邀請甄子丹當頒獎嘉賓，到本文執筆時，聯署人數已超過7萬。若然這幫人得其所哉，相信往後會更少人敢仗義執言，在西媒面前講真話。

甄子丹所講的都是事實，2019年示威者的暴行罄竹難書，他們搗毀店舖、火燒校園甚至將路人擲死的例子，都是斑斑可考。當日娛樂圈中好些不認同黑暴行徑的人，也是動輒被打或被針對，藝人馬蹄露就曾當街被打到血流披面，要是這還不算暴亂，試問甚麼才算是暴亂。

筆者是另一個可以現身說法的例子，當日動亂爆發之後，我在報章受訪及撰文，支持政府全力止暴制亂，但這些言論觸怒了示威者，有近百個年輕人走到我授課的地方搗亂，過程中3次將我推倒在地。這幫人如此肆無忌憚，難道這還不能稱為動亂嗎？