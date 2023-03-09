北韓勞動黨副部長金與正表示，若朝方試射戰略武器遭攔截，將視為宣戰行為。此話明顯不放美國聲言將擊落北韓向太平洋發射的洲際彈道導彈在眼內。美國敢不敢與北韓賭一把，實在令人疑惑。

金與正毫不客氣的戳破美國雙標，她指太平洋不屬於美國或日本，北韓在不屬於美國管轄權的國際海域及空域試射戰略武器，毫不危害周邊國家安全，反觀美國把太平洋視為其後院，頻繁試射戰略武器，試問若第三國以相應理由試圖攔截，美方會如何反應？答案顯而易見，美方就算錫身不派子弟兵還擊，也必會慫恿盟國施加制裁來報復。

平壤之所以能與華盛頓較勁有賴三道板斧：包括核武在內的大殺傷力武器、瞄準南韓各大城市的逾萬門火炮，以及教日韓不寒而慄的特種部隊。若北韓無法發展武器，即美國再也無所顧忌，屆時美軍便不是派遣可以投射核武的B52H戰略轟炸機，飛近朝鮮半島與南韓戰機演習了，而是假戲真做。

老美吹奏中國若軍援俄羅斯，須負上經濟後果，吹上腦了，以為自己真是號令天下，莫敢不從，沒想到吹奏會擊落北韓洲際導彈，竟吹水吹着火水，遇上不赦你老美的勁敵。老美與北韓開戰嗎？當俄烏是一條戰線，北韓又是另一條戰線，屆時便不得不讚嘆美國人自我實現預言的能力了，因為美國戰略司令部司令理查德去年在參議院聽證會指出，北京目標是5年內具攻台能力。美國智庫傳統基金會報告早已指出，美國軍力無法同時應付兩場大型戰爭，美國大兵到時要怎麼選擇呢？

或許也不由美方選擇，因為北韓已故領袖金日成曾經說過：「唯有在美國的領土丟下核彈，才能阻止事態惡化下去。」別忘記，美國傳媒曾形容金正恩比金日成更狠，有膽你便試試。