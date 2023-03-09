因47人初選案而正被還押的前立法會議員毛孟靜，其丈夫Philip Bowring（寶靈）早前因肺炎而一度要入住深切治療部。包括前港督彭定康的英國政客隨即藉機炒作，利用寶靈攪局。

早前彭定康聯同53名英國跨黨派議員及公眾人物，聯署去信英國外相，要求施壓港府，以恩恤理由立即釋放毛孟靜，以便她探望因病留醫深切治療部的丈夫。更稱毛孟靜曾為英國公民，其丈夫及子女亦擁英國國籍，故英方對毛孟靜的福祉負有「特殊責任」。

然而寶靈發聲明表示已離開深切治療部3個星期並出院，強調不同意英國國會的做法及不知情。他指出，英國國會及有關組織事前並無通知或聯絡，他亦不同意有關做法，目前毛孟靜未有考慮申請保釋。

彭定康等西方政客想吃人血饅頭，當事人卻不甘被利用；以毛孟靜的英籍丈夫來大做文章，卻連基本事實也充滿錯誤。首先是寶靈已經出院，所謂立即釋放毛孟靜以便她探望因病留醫深切治療部的丈夫的說詞，完全是語無倫次；其次是寶靈強調不同意英國國會的做法以及不知情，政客豈可把他們別有用心的操弄強加於當事人？再者，正被還押的初選案人士若與外國勢力互相勾連，可能罪加一等，英政客施壓港府是要幫她還是害她？

英政客要求施壓，不但缺乏法理依據，更是意圖以外交手段干預本港司法獨立，有妨礙司法公正之嫌。此外，在「反華」能夠贏得一定選民支持的英國政治環境裏，部分英國政客表面上聲援毛孟靜，實質對事件毫不在意，只為塑造自己「反華」形象，不擇手段撈取政治資本。揭開人權自由的面具，這些英政客無恥兼虛偽的真面目便表露無遺。