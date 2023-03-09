外長秦剛日前在談到美國炮製無人飛艇事件抹黑中國時，連續用了四句四字詞批評美方：「有罪推斷，過度反應，濫用武力，借題發揮。」真令中國人解氣。

借秦剛的話來批判聯合國經濟、社會與文化權利委員會就特區政府提交有關報告的審議結論「有罪推斷」，以及不聽特區政府跟進的解釋「借題發揮」、「過度反應」，濫用委員會權力抹黑香港，是十分適當的。不過，港官們也應學習外長「與狼共舞」、捍衞國家和民族尊嚴的鬥爭精神。

明知聯合國是豺狼當道，打筆墨官司是與虎謀皮，何不用實際行動捍衞「一國」，彰顯「兩制」優勢？例如，該委員會以香港沒有制訂人口販運條例「借題發揮」，抹黑香港不重視保障人權，港府便好應該徇全港市民的要求，立即退出有關的國際難民公約，用行動抗議，馬上遣返滯港全數萬多名假難民。為何還要打腫臉孔充胖子，年年浪費10多億元養假難民？正正由於港府官僚的軟弱無能，不敢鬥爭、不敢砸英國留下的破鍋，才被該委員會得寸進尺地公然羞辱。

更離譜的是，該委員會竟抹黑香港職工會權利倒退，為反中亂港勢力搞「顏色革命」顛覆奪權行動張目，港府官員竟然不敢直斥其非。職工盟為策動奪取選舉委員會的勞工界代表位置，從而奪取更多立法會議席，不惜撒豆成兵，利用港英年代遺留下來7個人便可以註冊成一間工會的條例漏洞「催谷」組織工會，形成惡性循環。結果，2020年不尋常地一年間便有495間工會成立，而對上兩年則全年分別只有13及25間成立。當下「47人初選案」庭審，不斷揭露罪行的細節，可是港府有否力舉罪行事實強烈反駁呢？答案是例行公事。