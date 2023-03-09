人口老化、生育率低，這已經係全世界現象，尤其係依家年輕夫婦唔願意生，除咗經濟等因素，即使有條件可以生，亦唔想生，情願養隻貓養隻狗養隻巴西龜，都唔養小朋友，阿哥，喺咁嘅趨勢下，有乜辦法本港生育率過去30年唔呈下跌趨勢吖！

有政黨發表香港人生育意願調查，多達74.2%人不考慮生育，而不願生育嘅原因，除咗高齡產婦憂身體狀況，其次係經濟負擔大，教育及供養責任大，簡言之，又怕佢養唔大，養大又怕佢學壞，更怕輸在起跑線，總之就係唔想生！為解決問題，有近六成人認為政府應助有子女家庭上樓，否則難「蝸居湊仔」。老朽對此建議十分認同，如有兩個細路，都要畀空間佢哋爬行㗎！若已生夠3個，應速安排上樓，並給予3年免租，以資鼓勵「多仔女家庭」！相信咁嘅政策，或可以鼓勵基層生育！

鼓勵生育，當然要隨時代而變！內地當年「人多好辦事」，搞到人口增長到出現糧食危機，於是又見鐵腕政策推行節育，80年代大陸農村見得最多嘅標語係「寧願血流成河，不能多生一個」！如今人口老化，生育放寬了，人民卻不願生！正如本報「正論」指出，如今不僅將三孩政策列為國策，各地政府亦推出不同的鼓勵措施，例如長沙市衞健委去年便宣布，當地家庭如合法生育三孩或以上，每生一個會獲發一萬元人民幣補貼金。當年超生一個要被重罰，最出名無過於大導演張藝謀，因超生被罰748萬元人民幣！

生育政策隨時代不同而變，有學者曾指出，生孩子這件事，並不一定由經濟帳推動，而係觀念推動的！如何改變人們「不想生」而變成「好想生」，是全世界政府面對最頭痛嘅事！