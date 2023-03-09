機構改革是今年兩會的看點之一。按照日前公布的《國務院機構改革方案》，科技、金融等成為重頭戲。但是，由於如今的改革模式是「黨和國家機構改革」一體推進，且黨的改革才是核心，而兩會限於職能所在，只涉及政府部分，故公布的改革內容顯得散亂。全盤改革的廬山面目，有待兩會後才能顯露真章。

若只看已披露的國務院機構改革，便缺乏足夠新意。一是重走回頭路，掉頭開倒車。2018年兩會，將負責引進外國智力人才的國家外國專家局，由人力資源和社會保障部劃歸科技部。此次改革，外專局又從科技部復歸人社部。同樣，5年前中國老齡協會從民政部轉隸國家衞生健康委員會，讓衞健委統一管理從搖籃到墳墓的「生老病死」全過程。如今，老齡協會重回民政部。可以說，兜兜轉轉，回到原點。機構改革涉及很多具體工作，如職能劃撥，人員隊伍調整，乃至印章、門牌、文件、網絡辦公系統都需重新製作，且牽一髮動全身，國務院一動，地方省市縣鄉都要隨之大動干戈。那麼，過去5年的這些改革，除了折騰一圈，等於打了水漂。

二是換湯不換藥，還是老一套。中國銀保監會改名為國家金融監管總局，中國證監會從國務院事業單位調整為直屬機構，除了職責微調，其機構性質從事業單位改為行政管理部門。按法律規定，事業單位沒有執法權，然而銀保監會、證監會從成立之初就被授予了行政監管職責，權勢之大超過多數國務院部委，手操資本市場生殺予奪大權，銀行、券商、險企都要仰其鼻息，其人員名為事業單位員工，與黨政官僚別無二致。此次改革，不過是更加名正言順罷了。

本輪改革與5年前一樣，是黨政一體推進，大方向是加強黨的集中統一領導，將重要權力從政府系統收歸黨務系統。國務院改革方案排在第一位的是重新組建科技部，這只是表面文章，深層次改革則是組建中央科技委員會，而科技部則成為科技委的辦事機構。科技部雖仍列為國務院組成部門，但實際上已歸黨務系統領導，向黨務部門匯報工作，聽其指揮管理。

科教是興國之本，從上世紀90年代起就組建了國家科技教育領導小組，由總理擔任組長。5年前，科教分家，教育率先劃歸黨務，成立中央教育工作領導小組，國務院系統另組國家科技領導小組。這一小組本身已涵蓋了科技部、中科院、工程院、軍委科技委、中國科協等黨政軍群各系統的科技力量。另起爐灶設立中央科技委，除抬升權威、進行權力洗牌外，在組織管理方面並無實質性影響。

此項改革是為了加強舉國體制，進行自主創新，應對西方科技封鎖。然而，科技的突破最重要的是以工匠精神，坐冷板櫈，從長計議，若只靠強化官僚管控，往往愈管愈死，適得其反。中國足球，不就是最好的明證嗎？