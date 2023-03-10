世界視線：摒棄拜登特朗普　總統選舉利新人

美國快將開始總統選舉初選競逐，前總統特朗普已宣布參與初選，虎視眈眈要當上共和黨候選人挑戰民主黨的拜登。

問題最大的反而是拜登，他如今已經80歲，精神及健康狀態備受質疑，而他企圖連任的最大衝擊是民意的背向，根據權威的「美聯社與芝加哥大學全國民意研究中心」（AP-NORC）的研究數字顯示，今年2月民主黨選民只有37%支持拜登競選連任，去年10月他還有52%支持；而全民意見如今只有22%支持，去年10月還有29%。另一項AP-NORC的調查顯示，今年2月支持特朗普做總統的達48%，支持拜登的只有45%，而去年9月拜登還以48%領先特朗普的46%。

形成反對拜登競選連任另一個重要因素，是來自《華爾街日報》去年12月初的調查，三分之二受訪者認為經濟會惡化，認為美國「經濟軌迹正朝錯誤方向發展」，這當然是指通脹高企及不滿政府花費支持烏克蘭打俄烏戰爭；當中共和黨人佔83%，無黨派人士佔一半以上，民主黨支持者也有22%。

今年2月初美國廣播公司及《華盛頓郵報》的民意調查顯示，62%美國公民認為拜登就任以來做到的事是「很少或無」，或者是「不多」，只有37%認為他做了很多。另一項調查顯示受訪者對於未來總統選舉，拜登若勝出會表示憤怒、不滿、滿意、興奮的分別為30%、36%、29%、7%，特朗普若勝出則分別為36%、20%、26%、17%。這裏我們可清楚看到不期望（憤怒、不滿）拜登當上新一任總統的美國民眾有66%，不期望特朗普當上新一任總統的也有56%。上述數字對在初選中挑戰拜登或特朗普的對手，都會是強心針。

特朗普時期的駐聯合國大使黑莉（Nikki Haley），也是南卡羅萊納州前州長，已計劃在南卡羅萊納州宣布參加初選。佛羅里達州州長德桑蒂斯也在磨拳擦掌，相信很快便會宣布參加初選。

雖然民主黨內仍未有出頭鳥要挑戰拜登，但民主黨左翼的政治人物及專家學者已着力批評拜登犧牲國民福利拱火俄烏戰爭，準備推出領導人民挑戰拜登的年輕政治領袖，相信各方民主黨人挑戰拜登也會陸續成為大趨勢。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻