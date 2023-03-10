正論：肥上瘦下管理差　公院崩壞冧天花

公立醫院事故頻生，層出不窮，涉及人命傷亡已經不是甚麼新鮮事，連兩位醫生都會被控誤殺病人，大家對公院質素有了心理準備，然而期望跌到最低，卻低處未算低，萬萬估不到，除了服務缺乏應有水平，連最基本，提供安全的環境給病人及職員，竟然都做不到！

公院墮物意外，愈揭愈多，先有上月中聯合醫院冧手術燈，傷及麻醉助理、繼而揭發屯門醫院扶抱病人的吊機路軌部件外殼脫落；之後再揭青山醫院發生病房冧石屎，跌在病床上，幸當時沒有病人，但這是去年11月發生事故，本月初才曝光，院方及醫管局難脫隱瞞之嫌；日前又爆出葵涌醫院診症室冧天花，當局才如夢初醒，加強在各公院巡查，故昨日又揭發伊利沙伯醫院職員更衣室天花裂開、牆身爆裂及露出生銹鋼筋，一片危樓殘廈才出現景象，想不到是在醫院看見，若果不是之前其他醫院出了事觸動全港公院巡查，院方會發現這些問題嗎？恐怕又要墜下天花才會警覺，但不會次次都那樣幸運沒有嚴重傷亡，若果不盡快補救，遲早出現無法補償的悲劇。

冧天花爆出軒然大波，各界追究責任，醫管局才指出7個聯網全部43間醫院的勘察工作，均由富士達建築及工程顧問有限公司負責，出現這樣多問題，顯然過往工作未如人意，該公司固然責無旁貸，但當局委託單一承辦商，若果所託非人，那就全部公院都有可能遭殃，風險極大，為何會有這樣冒險的決定？正如議員指出，醫管局維修工程招標是價低者得，並非以質素為最大考慮，現時出現問題，根本並不出奇。造成這樣的局面，有關方面監管明顯不足，反映局方對維修保養沒有好好把關。而且出事後又遮遮掩掩，不會主動公開，由頭到尾都是黑箱作業，醫管局管理層難辭其咎。

政府把管理公立醫院的責任都推給醫管局，該局儼如一個獨立王國，管理不善，山頭主義作祟，醜聞多多，多年來卻依然故我，不思改進，導致士氣低落，人才不斷流失，醫護青黃不接，剩下來的人工作負擔自然加重，壓力令人崩潰，忙中自然有錯，最終所有責任卻要前線承擔。

下層員工被壓榨，高層薪酬卻上揚，疫境本應共度時艱，但2020至21年度，局方盈餘5億元，較上一年度減少32億元，銳減85%，眾高層卻照加薪，其中該局行政總裁高拔陞加薪7%，年薪高達616萬元，兩名下屬也直逼六百萬，香港特首人工固然比不上，更遠遠拋離醫衞局局長，然而荒謬的是，醫衞局在體制內卻是醫管局上層，醫管局高層，何德何能，收取這樣高薪，一分一毫都是公帑，來自納稅人的血汗錢？

醫療制度千瘡百孔，設施老化殘舊，若果是私營機構，高層早已丟職。醫管局高層稱將到英國搶醫護人才，對於公眾來說，最希望是搶到管理人才來代替這些庸才。昨晚又爆出瑪嘉烈醫院藥房有老鼠，的確是極大諷刺，醫管局養肥了一隻又一隻碩鼠，肥上瘦下，保自己的飯碗最緊要，病人及員工的安全，又怎會有保障？