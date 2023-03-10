功夫茶：購物天堂危危乎　再食老本失優勢

都說「學如逆水行舟，不進則退」，其實，從事旅遊業何嘗不是，要是服務水準冇提高，景點來來去去都係嗰啲，唔係海洋公園就係迪士尼樂園，再唔係就上山頂或去拜大佛，即使幾咁好玩，嚟多兩趟就悶出鳥來喇！當客人有得比較有得揀，原本係購物天堂、美食之都嘅香港一樣冇運行！就算送埋機票都未必吸到旅客。

嗱！本港復常，與內地全面通關眨吓眼又逾月啦，「拖篋客」係多咗，之但係即使水貨客聚集地上水，亦冇當年之阻街乃至水洩不通，至於銅鑼灣、廣東道之名牌店，排隊人龍亦不復見！香港喺內地客心中嘅購物天堂地位，恐怕已不再！有全球諮詢公司調查發現，喺未來12個月計劃訪港嘅大灣區遊客中，預計平均消費為36,400元人仔，花喺奢侈品嘅消費為17,800元人仔。值得注意嘅係，該調查訪問大灣區消費者，其中僅約三分之一計劃未來12個月內訪港。

如果係好嘢，譬如食肆你會翻尋味！如果係好地方，會吸引你重遊！依家僅得千多人有意重來在港消費。調查又發現，約有10至15%嘅消費者表示，未來3年將減少喺香港嘅個別消費，選擇到海南或澳門購買奢侈品，或選擇透過「代購」方式購買化妝品和保健品等。此外，醫療保健服務方面，身體檢查和疫苗接種係大灣區遊客計劃喺下次訪港期間接受嘅首兩項醫療保健服務；近八成人認為獲得內地未有提供嘅診療選擇，係大灣區旅客前往香港尋求醫療服務嘅首要原因。

之不過，近排本港公立醫院變豆腐渣，除咗冧手術燈、病人扶抱吊機路軌部件外殼脫落，天花石屎更是冧個不亦樂乎，隨時令人以為去咗戰地醫院，未知會否令大灣區遊客縮沙？至於23%嘅大灣區女性計劃喺香港接受醫學美容服務，其實，隨着南韓歡迎內地同胞到訪，佢哋嘅醫學美容服務全面，比香港更有優勢。

至於金融服務，78%嘅受訪者表示在港投資係為咗賺取比內地更高嘅回報，或者比內地更穩定嘅回報，傳統上保險產品仍係最多內地人來港選購嘅金融產品，之但係受訪者認為香港較3年前並無太大進步。有零售業界人士表示，香港作為大灣區旅客嘅購物目的地，話就話仍享有多項優勢，可惜喺數碼體驗和服務質素等幾個關鍵領域已經落後，內地遊客愈來愈習慣於無縫嘅全渠道購物體驗。再講吖！香港好多嘢仍在食老本，而隨住鄰近國家如日本、南韓、新加坡、馬來西亞甚至泰國迅速趕上，香港再唔提升服務質素、開發景點，一味食老本原地踏步，香港購物天堂肯定危危乎，美食之都甚至要讓位泰國！一損俱損，一榮俱榮！你好，香港！慎之哉！