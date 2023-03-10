娛圈單打：逆天長腿好煞食　別再招惹爛桃花

2020年港姐亞軍陳楨怡（Celina）自去年初爆出桃色糾紛後沉寂一時，有傳被TVB流放內地拍劇，直到近日終於重新上水，在熱播劇《廉政狙擊》有突破演出。她在劇中慘被五花大綁性虐待，儘管畫面一閃即過，但豐滿身材呼之欲出，搏殺表現獲網民大讚。

Celina最近更獲安排客串王牌處境劇《愛‧回家》，可見已全面解凍。在花旦荒鬧得不亦樂乎之際，預料身材煞食的她將受力捧，前提當然是小心爛桃花，不要再招惹狂蜂浪蝶了。

大家必定記得，去年初男藝人周子揚忽然爆料，指摘Celina私生活混亂，與他交往期間，同時與六男有路，令人嘩然。Celina被男方數臭後形象插水，不得不消失幕前。TVB也算用心良苦，安排她到內地拍劇洗底。如今事過境遷，儘管演技仍稍嫌稚嫩，但性虐戲令人印象深刻，觀眾亦開始對她改觀。

撇開演技不談，Celina除了緋聞精彩，最吸睛當然是她的高挑豐滿好身材。不僅九頭身黃金比例羨煞旁人，43吋逆天大長腿更是得天獨厚，難怪好色之徒流晒口水，大嘆：「淨係對腳都有排玩！」何況伊人皮膚白皙，即使五官不算十分標致，甚至在參選港姐時被形容為「女版金宇彬」，一樣無阻她成為女神級人馬。

所謂人不風流枉少年，靚女自然多人追。儘管劈腿不應鼓勵，但男人胸襟太窄，感情受挫即怨婦上身數臭女方，一樣很難看。在此謹祝Celina帶眼識人吸收教訓，只要專心工作，以其條件想在演藝之路大放異彩，並非難事。