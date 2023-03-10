中國在香港對付美國的混合戰爭，應有兩手準備。

一手是備戰，制訂各個領域的應急應變方案和預留部署，不必公開宣傳與動員，而是在內部組織推動方案的落實。一如防疫那樣，只是應對的事端不同。從貿易戰、制裁、封鎖以至金融脫鈎，也要包括顏色革命的各個環節以至中美開戰（局部或全面）；後者機率不大，但不能不預防，尤其香港是自由港的小型經濟，不能自給自足，因此從經濟、交通以至能源、水電、糧食供應都要與內地協調，也要把防疫聯防擴大至醫療服務的互相支援。要點是備戰，不是真的進入戰爭階段。備戰是為備而可用，也希望備而不用。

另一手是建設，建設有兩個方面，一是最重要的建設金融安全保障體系，今次人大會議也着力擴建中國的金融安全防護體制，香港也應作同步配套的調整與建設。金融安全是中美衝突裏中國所受的最大威脅，且美國對華的攻擊早已開始，現在修補不過是事後補救。

香港的情況也危於內地，主因是香港為自由港，金融全面開放，無險可守，因而更應該迅速地建構金融安全體系。而且建設比內地困難，因為不能因此而改變香港金融體系的開放性，傷害香港國際金融中心的功能作用。當前美國正逐步加緊金融制裁與脫鈎中國，香港不能再遲疑不決，而應集思廣益，並與內地緊密合作，進行防禦的建設。

二是調整經濟發展，深耕香港的優勢產業，主要是與國際及內地連接發展的產業，尤其是貿易與航運物流。金融也應為實質經濟服務，分隔對外的泡沫經濟來吸納外來資金與本地持續發展推動實質經濟的金融服務。香港的發展，不應按照過往泡沫經濟發展的泡沫產業的優勢，而應調整發展戰略，按可持續發展、社會包容和國家經濟金融安全的標準而定，既支持金融安全與內地的配合發展，也從本地經濟擴張動力出發，貢獻國家的發展和提升本地經濟，更鞏固地抵禦未來美國的攻擊。

這兩手需要政府有識見、有戰略、有決心、有作為地進行建設與調整。

烏克蘭戰爭正在轉折，對中國與世界的風險巨大，香港不能舞照跳、馬照跑地醉生夢死。一國兩制、中央政府的全面管治，便是要求香港面對劇變，有作為地防備和預為部署來應對。關鍵不是口號，而是由知識、戰略引導的實幹。