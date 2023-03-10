本來盛傳美國眾議院議長麥卡錫會竄訪台灣，現改成蔡英文下個月竄訪美國。當然，這並不意味麥卡錫今後不會擇機竄訪台灣。麥卡錫說，計劃在美國會見蔡英文。據報道，蔡英文將於4月出訪中美洲國家伯利茲和危地馬拉，過境美國加州和紐約，獲邀在加州列根總統圖書館發表演講，並與麥卡錫會面。

蔡英文玩的「過境外交」並非新鮮事，從李登輝、陳水扁到馬英九都玩過，然而今次蔡英文玩得最大，她要和美國眾議院議長會面，用民進黨立委的說法是，此乃「外交上一大突破」。過去那幾個「台灣地區領導人」，在美獲接見都是美國官方、半官方的小角色，哪裏見得到老美的「第三號大人物」？這說明台灣當局的「倚美謀獨」、美國方面的「以台制華」要大步衝撞，踩到中國劃下的「第一紅線」了。

對此，外交部發言人表示，對蔡英文的過境計劃嚴重關切，已向美方提出嚴正交涉，要求作出澄清。發言人重申，堅決反對美台之間任何形式的官方往來，任何人都不應低估北京維護國家主權和領土完整的決心，並指「台獨」分裂勢力是台海和平穩定的真正威脅。外交部發言人的「嚴重關切」、「嚴正交涉」、「堅決反對」和「不應低估北京維護國家主權和領土完整的決心」等都屬例牌，美台會一如既往的「置若罔聞」，認為北京拿他們「冇符」。然而，這種想法很可能是「老皇曆」了。

在當前台海形勢非常嚴峻複雜的情況下，美台再次並且升級合演「倚美謀獨」鬧劇，挑戰中國底線，北京的反應未必一如過往抗議了事，大陸既然正在加強「反獨促統」，那就要加大力度狠狠打擊「台獨」氣燄，對蔡英文的竄訪美國，根據《反分裂國家法》採取必要的懲治行動，在蔡英文竄美路途或返台期間阻其行程。與此同時，解放軍海空軍演大包圍，也可對蔡英文「送往迎來」——炮聲中「送走」、炮聲中「迎回」，想想看，此何其「壯觀」也。