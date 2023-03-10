多年來，美西方一直試圖減少對中國產業鏈和供應鏈的依賴，甚至企圖脫鈎斷鏈，但至今無法做到，對中國某些產品的依賴程度反而日益加深。英國《經濟學人》雜誌異想天開，為美西方獻上一條自認的「妙計」，建議亞洲十幾個國家和地區包括日本、南韓、印度和台灣等，共同構成「亞洲替代供應鏈」，希望未來數年可以逐步取代中國，成為全球生產活動重心。這條「妙計」可行嗎？只能說洋人實在太天真。

根據該雜誌的說法，這十幾個國家和地區的出口額加起來和中國不相上下，技術勞工方面也差異不大，取代中國不是問題。殊不知這些國家和地區發展程度不一，基建設施不齊，後勤物流服務更是嚴重不足，不管是硬件還是軟件，都無法和中國同日而語。最重要的是，中國既是單一經濟體，又有舉國體制的優勢，並非其他經濟體能夠相提並論。就以印度來說，雖然人口規模和中國差不多，但無論是經濟規模和市場潛力，還是基建設施和交通運輸，或是工人素質和刻苦耐勞，都遠遠比不上中國，這也正是印度雖然備受西方吹捧但GDP至今還不到中國五分之一的主要原因。

有人說，誰有購買力誰就是老大。這種說法也許以偏概全，不夠科學，但中國市場規模龐大，消費潛力驚人，則是不爭的事實。作為世界第一消費大國，中國吸引愈來愈多跨國企業進入，美西方想要跟中國供應鏈和中國市場脫鈎，絕不是想像中那麼容易。《經濟學人》也不得不承認，整體而言，中國生產能力難以被完全取代。

當然，美西方無法完全跟中國脫鈎，並不表示他們不會繼續搞小動作。特別是美國，必定還會有許多骯髒手段，還會繼續製造貿易障礙。中國必須立足於獨立自主，切實搞好內循環，才能衝破西方的封鎖圍堵。實際上，以中國的經濟體量和市場規模，完全有條件實現自給自足，沒必要再仰人鼻息。過去3年疫情期間，中國家庭累積了約3萬億元人民幣超額儲蓄，可見目前還有很大的消費潛力可挖，關鍵在於如何完善內需市場，充分釋放潛力。

所以說，打鐵還需自身硬。近年中國積極構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的發展格局，就是為了應付美西方的封鎖圍堵。放眼當今世界，也只有中國才有這種條件。