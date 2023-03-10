一個收集氣象數據的氣球，美國說成是中國間諜氣球，出動到戰機和導彈擊落；一個深受年輕人歡迎的社交平台應用程式，美國說成是中國收集秘密數據、打擊美國國家安全的工具，擬立法禁止使用；現在，美國又有驚世大發現，直指中國可能利用中國製的貨櫃碼頭巨型起重機收集情報。

美媒報道，美國貨櫃碼頭所用的中國製巨型起重機，在美國港口市佔率接近八成。有關中國企業最近和美國微軟合作，利用物聯網存儲和分析實時數據，記錄和追蹤貨櫃來源和目的地，有助掌握美國軍方採購物資的數據云云。明明美國微軟也有參與在內，美國卻說成是中國竊密工具，其色厲內荏，堪稱丟人現眼。難怪遭中國駐美大使嘲諷美國有被害妄想，外交部甚至直斥美國「草木皆兵」。

隨着科技進步，物流亦進入智慧化的時代。大數據、AI人工智慧、IoT物聯網、區塊鏈等技術的出現及成熟，讓物流有了新模式。所謂搜集資訊，旨在建立資料庫，再運用分析工具分析物流問題，以便隨時發現物流作業活動中的漏洞或者有問題的環節，提升效率。

這不過是時代進步的證明，偏偏美國心中有鬼，自己科技落後也就罷了，卻硬要將中國的起重機也視作間諜。所謂的全球第一大國，竟如此小眉小眼，鼠目寸光，委實令人驚訝。

一個氣球是間諜，一個應用程式又是間諜，一架起重機更加是間諜。至於美國華人科學家即使早已在當地落地生根，當然也不可能取信於美國。美國多所名牌大學的調查均指出，僅2021年已有至少1,400名駐美華人科學家離開所任職的美國大學，轉投中國的大學效力。美國故步自封，冷戰思維作祟，最終是自毀長城，令中國如虎添翼。