今年海峽兩岸的最大危機，突然略見緩和，美國眾議院議長麥卡錫上任後，一度聲稱要訪問台灣，若然成事，台海定必戰雲四合，整個世界也不得安寧，但此事近日出現反高潮，據說台灣總統蔡英文成功說服麥卡錫暫緩往訪，反過來由小英出訪美國，在加州與對方會面。此舉目的顯然是避免過分刺激北京，使中、美、台三方都有下台階。

要評估中美兩國關係，固然不應過分樂觀，但也不宜過分悲觀，其實雙方領導人都是在摸着石頭過河，共同探索出一種不戰不和的共存方式。有不少親華的評論者認為，美國為保世界一哥地位，正在想方設法對華一戰。筆者卻不作如是觀，實際上，華盛頓政府十分小心翼翼，生怕當真踩到中方劃下的紅線。

去年，美國眾議院時任議長佩洛西竄訪台灣，解放軍表現克制，沒有派飛機攔截，更沒有向老婆子的專機發動攻擊，很多人認為北京此舉過於軟弱，丟了大國的顏面。可是在我看來，佩洛西訪台之行也是藏頭露尾，專機降落台灣桃園機場，就連機場的大燈也不敢亮起，整個行程只是匆匆而來，匆匆而去。美利堅是世界第一強國，佩洛西亦是美國權力榜上排行第3的人，華府卻甘願作如此低調甚至屈辱的安排，也算是給了中方面子，以避免事情弄得無法迴旋。

如果美國當真不惜對華一戰，去年根本不必讓佩洛西受委屈，今年更不必要麥卡錫變相推倒承諾。雖然報道說是蔡英文勸服了麥卡錫暫時放棄訪台，但老美是大哥，如果華府堅持，你認為區區小英能夠阻止得了嗎？說穿了，美國至今仍沒膽子跟中國硬磕到底，只是美政客為討好國內的激進分子，偶爾要做做樣子罷了。