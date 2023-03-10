港府取消口罩令才一周，衞生署衞生防護中心本月7日在同心抗疫網站公布，新增47宗化驗所驗出確診的核酸個案，無患者離世；不曉得此前叫嚷「取消口罩令，只顧發展經濟，會有很多長者死死死」的人士對此有何想法？此外，有市民發現有人將逾百盒未過期的新口罩丟棄到垃圾站。香港人不是過分杞人憂天，裹足不前，就是好了傷疤忘了痛，如此民智，豈能不令人擔心。

原本以為3年前一罩難求，有口罩被炒至千餘元一盒，多區出現人龍輪籌購買沒被抬價的口罩，已是香港這個所謂國際大都會的一幕折墮景象，沒想到更荒唐的還在後頭。本港多區近日均有人大量棄置口罩、快速檢測包、酒精搓手液、消毒噴霧等防疫物品，部分寫上「自取」的還情有可原，反觀直接傾倒到垃圾站，讓新口罩與垃圾同眠者，則完全沒有從3年前的劫難中學精。

有網民指應將抗疫物資贈予清潔工、送給老人院、捐贈基層等有需要人士，但以錦上路吳家村三角公廁旁垃圾站那逾百盒口罩為例，物主想捐也得另想方法運送，電召貨車即是要他又跌一筆錢。人們不禁要問，港產官僚開口閉口「獅子山精神」，但物資亂丟事件接二連三發生，仍然是一副老僧入定，為啥不主動扮演橋樑角色，如果政府宣傳可以派車收集物資再轉贈基層，是否勝過目送新口罩送往堆填？當然，公務員迄今仍在「能做事，做成事」上測試自身能力，要他們主動辦事？難矣。

關於無新冠患者離世，筆者親友日前講述真實事例，指她的閨密其齊針母親半年前染疫康復，無病無痛早前突離世，醫生指死者肝臟受損；辦公室一位齊針「陽康」清潔工，亦是無聲無息突撒手塵寰。疫苗作用為何，未陽者應否口罩離身，你覺得呢？