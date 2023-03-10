中共中央政治局常委趙樂際日前分別出席了十四屆全國人大一次會議香港、澳門代表團審議。在聽取港澳全國人大代表發言後，趙表示過去5年「一國兩制」實踐取得一系列突破性進展、標誌性成果，香港進入由亂到治走向由治及興的新階段，香港保持長期穩定發展良好態勢，必須長期堅持。

一國兩制是中國特色社會主義的創舉，中央提出要堅持和完善一國兩制制度體系，支持香港發展經濟改善民生，破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題，發展壯大愛國愛港力量等，是推動香港開啟由治及興新局面的行動指南。過去3年，香港經歷了前所未有的嚴峻挑戰，但也清楚顯示必須堅守一國兩制原則，維護國家安全，社會才能穩定，經濟才能發展。現在香港正處於由治及興的關鍵階段，社會在全面復常，香港已與內地及世界重新接軌，必須好好抓緊機遇，積極融入國家發展大局。對香港而言，一國兩制是最大的優勢，國家改革開放是最大的舞台，共建「一帶一路」、粵港澳大灣區建設等國家戰略實施是重大機遇，只要發揮好自身所長，對接國家所需，香港的發展就擁有不竭動力和廣闊空間。

趙樂際希望香港各界弘揚包容共濟、求同存異、自強不息、善拚敢贏的優良傳統，共同創造香港更美好的生活。只要港人不懼險阻，不怕路遠，就可獲得應有的回報，重現獅子山下的精神。香港未來「道阻且長，行則將至，行而不輟，未來可期」，香港市民對國家制度、對一國兩制，必須要有制度自信，全面準確貫徹一國兩制方針，只要努力不懈地堅持下去，就會得到美好的未來，為中華民族偉大復興作出新的、更大的貢獻。